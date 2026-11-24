K-tuin, con dos tiendas muy conocidas en Palma, ha recibido un ataque informático del que OKBALEARES ya conoce las primeras consecuencias y que pueden afectar a sus miles de clientes tanto de la isla como turistas que hayan adquirido cualquiera de sus conocidos productos de Apple tanto en la calle Sindicato como en el local de Porto Pi.

La firma está enviando un correo electrónico masivo a todos sus clientes registrados informándoles de «un incidente de seguridad que hemos detectado recientemente y que ha podido afectar a determinados datos personales de nuestros clientes».

Una auténtica alarma tras el ataque que se produjo este lunes 23 de noviembre.

Siempre según el comunicado de la empresa a sus clientes, los datos que podrían haberse visto afectados incluyen «nombre y apellidos, número de teléfono, DNI/CIF/NIE, país, provincia, código postal, dirección de correo electrónico y fecha de alta. También hay afectación a los datos de pedidos realizados a través de nuestra página web incluyendo su número y fecha, nombre de facturación y envío, importes, estado y métodos de pago y envío».

No obstante, en la misma misiva, K-Tuin asegura que «los datos bancarios y tarjetas de pago no se han visto comprometidos», pero que es recomendable estar atentos «porque la información afectada podría ser utilizada por terceros para realizar intentos de suplantación de identidad, correos electrónicos fraudulentos o comunicaciones engañosas a través de llamadas y mensajes.

La empresa ya ha activado una investigación y anuncia que ha tomado medidas correctivas para que otro hecho similar no se vuelva a producir.

K-tuin vende en sus tiendas de Palma todo tipo de dispositivos electrónicos de la firma Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, etc.) y toda la gama de sus accesorios. No vende nada de otras marcas. Son dos tiendas muy conocidas por el cliente residente y visitadas constantemente por los turistas que pasean tanto por la calle Sindicato como Porto Pi.