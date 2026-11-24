Un famoso chef, que llegó a tener dos estrellas Michelin y que ha participado en Supervivientes, será el pregonero de la Festa de l’Estendard en Palma, la celebración civil más antigua de Europa.

Se trata del veterano cocinero vasco Koldo Royo, natural de San Sebastián (1958), con una prolongada vinculación con la capital balear y que, por su contribución a la difusión de la cultura gastronómica, se ha convertido en una figura destacada y vinculada a la historia gastronómica de la ciudad.

Tras trabajar junto a chefs de tanto renombre como Juan Mari Arzak, en 1984 se trasladó a la isla para ponerse al frente de los fogones del restaurante Porto Pi en Palma, que consiguió una estrella Michelin.

En 1989 abrió su propio establecimiento, el Restaurante Koldo Royo, en el Paseo Marítimo de Palma, que también fue distinguido con una estrella Michelin y mantuvo este reconocimiento durante dos décadas. Posteriormente, inició una nueva etapa con Aquiara Tapas & Catering, un proyecto que apostaba por las tapas de inspiración donostiarra.

Además de su trayectoria en los fogones, Royo ha desarrollado una importante labor de divulgación gastronómica a través de los medios de comunicación, las publicaciones digitales y las redes sociales.

Entre sus iniciativas destaca la creación de A Fuego Lento, revista gastronómica digital que puso en marcha en los años noventa. En 2025 saltó a la actualidad participando en Supervivientes.

El próximo mes de diciembre, Royo será el pregonero de la Festa de l’Estendard, la celebración civil más antigua de Europa que conmemora la entrada en Palma de las tropas del rey Jaime I el 31 de diciembre de 1229 y que, por su antigüedad y autenticidad, está catalogada y protegida como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

La lectura tendrá lugar el martes 29 de diciembre en el salón de plenos municipal en el transcurso de un acto institucional presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que contará con la asistencia de miembros del equipo de gobierno y representantes de los distintos grupos municipales.