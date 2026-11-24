El deporte español sigue mirando hacia adelante. El Consejo de Ministros aprobó el martes 24 de noviembre la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español (CEDE), para velar por el desarrollo de uno de los países que más éxitos deportivos ha tenido en la historia.

En plena semana de elecciones, se ha modificado el Estatuto del Consejo Superior de Deportes. Esto tiene como objetivo principal la coordinación y planificación de las líneas estratégicas del deporte español permanente entre el CSD, el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE).

Este proyecto se alzó a finales de 2025 y finalmente se materializó en los últimos días de noviembre de 2026. Este nuevo Comité Ejecutivo del Deporte o CEDE estará compuesto por 12 miembros, presidido por el titular del CSD y con miembros de los otros dos Comités, para impulsar la investigación, el desarrollo y todo lo que rodea a los atletas y deportistas españoles.

De esta manera, el CEDE pasa a tener varias competencias interesantes, que van desde definir con las federaciones deportivas españolas los objetivos y programas hasta proponer los criterios relativos a la celebración en España de competiciones internacionales, pasando por la definición de los criterios generales de orientación de la subvención a federaciones y las políticas de promoción internacional del deporte español.

La presentación del proyecto en noviembre de 2025 contó con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además del presidente del COE, Alejandro Blanco, y numerosas figuras relacionadas con la política y el deporte. Un año después, se sientan las bases de la nueva organización deportiva en España.

CEDE pretende modernizar el deporte en España

El propio Comité Olímpico Español señaló en el texto que definía el nuevo proyecto que iban a construir que la principal misión era «modernizar un modelo deportivo heredado de estructuras del pasado y adaptarlo a las necesidades reales de un país que ha evolucionado profundamente en lo social, económico y deportivo».

En medio del caos de las elecciones y con el futuro del país en duda, el ámbito deportivo se adelanta y busca una unión, un nexo entre las distintas federaciones para agilizar y organizar mejor cualquier evento de una España siempre en lo más alto del deporte mundial.

Pedro Sánchez, en aquel evento de 2025, constató que «este proyecto es una ambiciosa reflexión que nos permite levantar la cabeza y poner la vista en qué hacer con el deporte de nuestro país». Unos cambios impulsados por el hasta ahora presidente del gobierno, que derivan en una metamorfosis de los Comités.