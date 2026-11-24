La polémica está servida. Marcos Llorente se ha convertido en protagonista de nuevo en las redes sociales después de compartir una publicación en la que aparece dándole caviar a su hija pequeña. El futbolista del Atlético de Madrid no ha dudado en responder a los que le han criticado por ello, entre ellos el diputado Gabriel Rufián, con un contundente mensaje en el que denuncia la envidia, la hipocresía y los prejuicios de una parte de la sociedad.

Todo comenzó con una historia publicada por el propio Llorente en su cuenta de Instagram. En ella aparecía sentado junto a su hija en una mesa mientras ambos comparten un momento familiar, concretamente le daba caviar de merendar este lunes. Y esa escena provocó una reacción de Gabriel Rufián y otras muchas personas que aprovecharon para lanzar un mensaje crítico contra el futbolista y los que defienden este tipo de comportamientos.

«Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de bandereta paguen más. Mucho más», escribió el catalán en una publicación que volvió a poner el foco sobre el estilo de vida de los deportistas de élite y el debate sobre la fiscalidad de las grandes fortunas. Lejos de mantenerse al margen, Marcos Llorente ha entrado al trapo como habitualmente. El futbolista compartió una reflexión en la que cargó contra los que están más pendientes de criticar la vida de los demás que de centrarse en construir la suya propia.

La respuesta de Marcos Llorente

«¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos? Jajaja. Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida», comenzó escribiendo el jugador. Marcos Llorente también cuestiona la contradicción que existe entre determinados discursos públicos y la actitud de quienes aprovechan cualquier oportunidad para juzgar a los demás.

«Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta de que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo», añadió en su mensaje. Sin entrar en un intercambio personal de reproches con Rufián, la reflexión del futbolista es especialmente contundente con los que le critican por dar un alimento tan caro a su hija.

La polémica vuelve a evidenciar cómo cualquier publicación de una figura pública puede convertirse en objeto de debate, especialmente cuando entran en juego cuestiones relacionadas con el dinero, las diferencias económicas y los privilegios. En esta ocasión, una escena cotidiana entre un padre y su hija ha terminado enfrentando dos visiones muy diferentes sobre la riqueza y la libertad de cada persona para decidir cómo gastar su dinero.