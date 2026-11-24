En estos últimos días he tenido que aguantar cómo un amigo socialista, que no ha leído un libro desde que le conozco y cree que la sociología es fumar porros en la facultad, me daba la barrila con la refutación en altura, con el método de W.E. Connolly, con el respeto agonista y con la estrategia de hacerse humo. Porque ya no es que esa retahíla, que siendo mala como explicación es ridícula como justificación, haya sido referencia de los mítines y entrevistas del fin de semana, es que la van largando por ahí los militantes más comprometidos sin tener ni idea de su significado específico y del sentido de su utilización en esta campaña.

Pero ahí no queda la cosa. Con el repunte del apoyo al PSOE que mostraron los últimos trackings, que tiene más que ver con el voto útil y con la esperada llegada del voto indeciso, se han convencido de lo acertada y oportuna que era esa estrategia y de la brillantez con que la aplicó Pedro Sánchez. Con la frase de «la buena política y la mala educación», que es tan cursi como fútil, sienten, además, que han dado con el resumen certero de todo lo que es y ha hecho Sánchez en estos años y lo que, en contraposición, es y se puede esperar de su contendiente: un estadista pulcro y respetuoso frente a un advenedizo maleducado y faltón. Vamos, que han encontrado con la frasecita la imperecedera máxima para el frontispicio del templo sanchista.

Y todavía hay más. Esa aceptación de la nueva condición beatífica del régimen y de su líder tiene efectos retroactivos; pero no actúa como una indulgencia plenaria que exige el reconocimiento de la falta y el arrepentimiento por su comisión, sino que sería una purificación ex tunc y ex nunc que supone que hacia atrás las malas obras nunca han existido y que hacia delante todas serán igualmente buenas.

Bendecidas quedan como magníficas políticas los indultos y las amnistías, los pactos con terroristas y golpistas, la corrupción política y económica, las mentiras, las cloacas, los presupuestos no presentados, la política energética y el auto apagado de la matriz eléctrica, el descaraje de la migración ilegal, el deterioro de los servicios con mortales consecuencias y hasta la inoperante respuesta a las invasiones territoriales; y amparadas quedan también todas las que se adopten en el futuro, empezando por la ilegal producción de los Consejos de Ministros electorales y el indecente indulto al fiscal general en lo que, sin esa infalibilidad, sería un implícito reconocimiento de culpa por parte del mismo Gobierno que empujó a toda la maniobrería delictiva de García Ortiz.

A partir de aquí, es obvio que el inconmensurable éxito de la estrategia y de su materialización debiera marcar el camino para completar la exitosa campaña. Sánchez se presentará en el mitin del jueves escoltado por Ada Colau; ella con su habitual hábito de la monja de sociales, que quiere compartir piso pero no los yogures de la nevera; y él disfrazado del padre jodaca, con la guitarra y cantando, a los machistas, xenófobos y belicistas de Feijóo y Abascal, el Give peace a chance.

Pero, en fin, dejemos a un lado la filfa de la estrategia de los cabezahuevo y la distopía del futuro sanchismo y volvamos al análisis para adultos. Porque Sánchez y sus asesores la cagaron el jueves, con el color del traje incluido («The brown never in town» que decían en la City), y ante la evidencia de la plasta es ridículo decir que huele a esos carísimos perfumes de Jo Malone que también venden en Londres. Han hecho como aquel del chiste que se tira un pedo en el ascensor y que intenta disimularlo haciendo a continuación pedorretas con la boca en vez de reconocerlo y asegurar que no siempre huele así de mal.

Y tan falsa como su moderación y su educación es el viaje al centro que, como decía Sabina, duró «lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks». Como ocurre con el silencio, la moderación y el centrismo desaparecieron tan pronto como abrió la boca para anunciarnos todo lo que han aprobado hoy en el Consejo de ministros. En plena campaña, populismo y radicalidad como no se había visto en España ni con el gobierno estalinista de Largo Caballero.

Dos pinceladas: el impuesto a los ricos es la apuesta definitiva por ese chavismo que consiguió que todos los empresarios venezolanos vivan entre Miami y el barrio de Salamanca; y, respecto al recurso contra la Ley madrileña de apoyo a la natalidad, se puede entender que no se esté en contra del aborto, pero de ahí a que se incentive como la preferida opción de finalización del embarazo hay un buen trecho… ¡el que marca la más descarnada amoralidad!