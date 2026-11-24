En su discurso de investidura como rector de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, el filósofo y economista británico John Stuart Mill dijo: «A los malvados no les hace falta nada más para lograr sus fines que el hecho de que los hombres buenos se queden mirando sin hacer nada». La frase fue pronunciada el 1 de febrero de 1867 cuando en Occidente se intentaba imponer el capitalismo liberal y el sufragio universal, bases fundamentales de la democracia. Stuart Mill decía a los universitarios que siempre ha habido y habrá malvados, pero ellos están obligados a implicarse personalmente para que el mal no triunfe. Hacer como que los problemas de los demás no nos incumben o no son nuestra responsabilidad nos convierte en cómplices de los malvados. La inacción y la pasividad forman parte del mal.

Pedro Sánchez, el Saunas, no sería nadie si no contara con la complicidad de los saunistas que ha colocado como voceros en los principales medios de comunicación, las únicas vías a través de las cuales sus votantes permiten que les llegue la información. Ignorantes por decisión culposa, los votantes del Saunas no quieren saber nada acerca de la corrupción que mantiene a Sánchez enfangado hasta las cejas tanto en el ámbito familiar como en el político. Tampoco quieren saber nada de las consecuencias que los españoles tenemos que padecer por su nefasta gestión de los recursos públicos y cierran los ojos para no ver los muertos en accidentes ferroviarios por falta de mantenimiento, los miles de jóvenes que tienen que irse del país para lograr un empleo digno, las consecuencias negativas de una inmigración descontrolada o el daño causado al mercado de la vivienda, que ha terminado por convertirla en algo inaccesible para amplísimas capas de la población. Mientras les suban la pensión, todo lo demás no les importa.

Pero los votantes socialistas y sus periodistas a sueldo no son los únicos cómplices con los que ha contado el Saunas. Pedro Sánchez no sería más que un mal recuerdo si no hubiera tenido el respaldo de todos los votantes de Podemos y de Sumar o Frente Amplio, sus socios de coalición, así como los de ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria. Todos los que respaldan a los partidos que votaron a favor de su investidura y que lo han sostenido con sus votos hasta el último día son tan saunistas como los votantes del PSOE. Votar a Podemos, al Frente Amplio, a ERC o a Coalición Canaria constituye otra forma de votar al Saunas y de convertirse en su cómplice de manera evidente. No obstante, existen otras formas menos obvias, pero igual de eficaces, para convertirse en cómplices del saunismo.

En el debate de los ocho portavoces de los principales partidos que concurren a las elecciones del 29-N, celebrado ayer en RTVE, quedó demostrado que solamente PP y Vox plantean una oposición real al Gobierno actual, que todos los demás conforman un bloque uniforme y que cualquier persona que desperdicie su voto en otra opción estará contribuyendo a la continuidad de Pedro Sánchez. Abstenerse es votar al Saunas, igual que depositar la papeleta del faker a sueldo, Alvise y su partido SALF, o la de ese nuevo partido amarillo, Democracia21, que casualmente ha surgido justo en el momento en el que solamente puede restar votos a la oposición, sin aportar absolutamente nada. «Que los hombres buenos se queden mirando sin hacer nada» retrata de forma evidente tanto a los abstencionistas como a los que votan en blanco o a partidos sin opciones reales de conseguir escaño. Los únicos votos que sirven para echar a Sánchez son los de PP y Vox; todo lo demás te convertirá en cómplice del saunismo.