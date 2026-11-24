Empiezo a estar preocupado por la salud de Rufián. No es que me importe mucho, la verdad. Pero parece que tomé algo antes de los mítines. No malpiensen. Me refiero a una cervecita, un par de cafés o un Red Bull.

Al fin y al cabo, el entonces portavoz de Sumar, Íñigo Errejón —ahora desaparecido en combate—, tenía serios problemas de adicción. Resulta que era un secreto a voces en el Congreso. Incluso entre los representantes mediáticos de la progresía. Nadie dijo nada hasta que saltó el escándalo.

El cabeza de lista de Esquerra, en efecto, va como una fuerza desatada. Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, lo acaba de definir como el «Braveheart de Temu» en el último debate. Una mezcla del héroe escocés —que acabó ajusticiado, por cierto— y la plataforma china de comercio electrónico de productos más económicos. Por una vez le han ganado la partida. Es una buena definición. Un héroe de baratillo.

La verdad es que ya nos habíamos acostumbrado a sus numeritos en el Congreso. Como el día que exhibió una impresora desde el escaño aquel 13 de septiembre de 2017. O unas esposas dos meses después. Entonces todavía iba con ropa informal. Ahora, excepto en campaña, se ha pasado al traje y corbata. E incluso al chaleco.

Me ahorro la promesa de volver «a los 18 meses» —lo dijo dos veces en menos de una semana en diciembre de 2015— porque ahí sigue. A 140.000 euros anuales. Al final, ha vuelto Puigdemont antes que él.

Luego empezaron a agriarse las relaciones con sus socios de antaño. Lo increíble es que Junts y ERC fueran juntos en el procés a la vista de cómo se odian. O quizá por eso. Todo el mundo sabe que fue por el poder y por la pasta. Las pullas con Míriam Nogueras han sido constantes y sangrantes. Desde la tribuna o en las redes. En Tarragona, al inicio de la campaña electoral, ya les llamó «colaboracionistas». Término con el que los franceses bautizaron a los compatriotas que habían colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. «Malditos seáis, patriotas de pandereta, que vendéis a vuestro pueblo a cambio de una bandera», añadió.

El viernes, en un mitin en Madrid con Podemos, fue una mezcla de Largo Caballero y telepredicador. Primero utilizó el lenguaje guerracivilista: «Camaradas, os habla vuestro hermano. El fascismo está a las puertas de esta ciudad y vosotros la estáis defendiendo», proclamó.

A continuación, recurrió al puro lenguaje militar: «hijos del pueblo», «armas adecuadas», «ganar esta guerra», «faro de la historia». Luego pasó a tocar la fibra sensible: «Aquí está mi corazón y lo vierto sobre vuestros corazones». Parecía un culebrón brasileño. Y terminó haciendo un cóctel de sí mismo: «Yo soy independentista, soy progresista, soy feminista, soy ecologista, pero soy salvajemente antifascista».

Aunque el último vídeo del candidato es uno de TV3 que empezó a circular ayer y que acrecienta mis sospechas. «¿Vives de alquiler o de propiedad?», le pregunta una voz en off. Parpadea, se lo piensa y finalmente contesta: «De alquiler». Luego le preguntan qué porcentaje del sueldo destina a pagarlo. «Buf», suelta. «Mucha pasta», insiste. Sin embargo, tarda ocho segundos —los he contado— en contestar: «Casi la mitad». Este chico no está bien. Acabará mal.