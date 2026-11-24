Senegal es campeón de la Copa África 2025. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) quitó la razón a la selección de Marruecos en respuesta a su recurso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a los Leones del Atlas después de unos largos meses de batallas judiciales.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronunció así sobre el recurso de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF, en segunda instancia, de proclamar ganador a Marruecos por 3-0 en la final jugada el 18 de enero en Rabat y que la declarara de nuevo campeona, ya que ganó 0-1 en la prórroga.

El Comité de Apelación de la CAF declaró el pasado marzo campeón a Marruecos, después de su reclamación, porque la mayoría de los jugadores de Senegal abandonaron el campo cuando el árbitro señaló en el tiempo añadido un penalti a favor del equipo marroquí, que luego no marcó. Los senegaleses volvieron para reanudarse el partido, resuelto en la prórroga con un gol de Pape Gueye para Senegal, que ese día recibió el trofeo.

«El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF, en francés) en relación con la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 (AFCON 2025). La decisión emitida por la Junta de Apelación de la CAF queda anulada y la decisión de la Junta Disciplinaria de la CAF se restablece. En consecuencia, el resultado obtenido al final de la final de la AFCON 2025 se confirma (1-0 a favor de Senegal)», informó en el comunicado oficial.

La resolución supone un giro radical en uno de los episodios más controvertidos que se recuerdan en el fútbol africano. El organismo arbitral ha estimado el recurso presentado por la Federación de Senegal y ha dejado sin efecto la decisión administrativa que había proclamado campeona a la selección marroquí con un resultado de 3-0.

Senegal gana a Marruecos en los despachos

El origen de todo se encuentra en la final disputada en Rabat. Senegal se había impuesto por 1-0 gracias a un gol de Pape Gueye durante la prórroga, después de un encuentro marcado por la tensión y las decisiones arbitrales. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, un penalti señalado a favor de Marruecos provocó una enorme protesta del combinado senegalés.

La situación llegó hasta el punto de que varios futbolistas de Senegal abandonaron momentáneamente el terreno de juego. Sadio Mané fue uno de los pocos jugadores que permaneció sobre el césped, tratando de convencer a sus compañeros para que regresaran y el encuentro pudiera continuar. Finalmente, el partido se reanudó. Brahim Díaz tuvo en sus botas la oportunidad de adelantar a Marruecos desde el punto de penalti, pero falló su lanzamiento. La final llegó a la prórroga y fue Pape Gueye quien terminó decidiendo el campeonato a favor de Senegal.

El tribunal ha considerado que «la decisión de reanudar el encuentro correspondía al árbitro y que, una vez que ambos equipos regresaron al terreno de juego y el partido continuó, no procedía aplicar los artículos del reglamento relativos a la suspensión definitiva del encuentro».

De esta forma, el TAS restablece el resultado deportivo de la final y devuelve a Senegal el reconocimiento como campeón de la Copa África 2025. La decisión supone un importante revés para Marruecos, que había celebrado durante meses un título conseguido finalmente en los despachos. El fallo pone fin a una larga batalla jurídica que ha trascendido lo deportivo y que ha generado un enorme enfrentamiento entre ambas federaciones. Senegal recupera así un campeonato que había ganado en el césped.