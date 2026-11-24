Jorge Saavedra, candidato del Partido Popular por Granada al Congreso de los Diputados, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber engañado a la provincia en la adjudicación de las sedes de las agencias nacionales de Inteligencia Artificial y Salud Pública. El dirigente popular sostiene que Granada presentó proyectos que obtuvieron una valoración favorable, pero que finalmente ambas instituciones acabaron fuera de la provincia por decisiones políticas del Ejecutivo socialista.

En una entrevista con OKDIARIO, Saavedra denuncia que «Granada ha perdido oportunidades estratégicas para su desarrollo económico y tecnológico por la actuación del Gobierno de España». Uno de los casos que pone sobre la mesa es el de la Agencia de Inteligencia Artificial, para cuya sede Granada presentó una candidatura que, según asegura, era la mejor valorada. Sin embargo, el Consejo de Ministros decidió finalmente que se instalara en La Coruña.

«Después de un proceso en el cual se demostró que la mejor candidatura era Granada, el Gobierno de España, de manera absolutamente política y dirigida, se lo quitó a Granada y se lo dio a La Coruña», afirma. El candidato popular cuestiona que nunca se hayan conocido los criterios de valoración que justificaron aquella decisión y asegura que la provincia tenía condiciones suficientes para albergar una institución de estas características.

Saavedra también denuncia lo ocurrido con la Agencia Nacional de Salud Pública. Granada presentó un proyecto respaldado por las administraciones implicadas y, según relata, la propia comisión de valoración reconoció que era el mejor. No obstante, la candidatura quedó penalizada por las conexiones de la provincia, una circunstancia que el dirigente considera especialmente contradictoria al tratarse de una competencia del propio Gobierno central.

El candidato del PP sostiene que recientemente conocieron un elemento que, a su juicio, demostraría que el procedimiento no fue tan objetivo como se había presentado. Según explica, el candidato de Teruel Existe en un debate electoral en Aragón aseguró que la sede de la Agencia de Salud Pública estaba en esa comunidad «porque así se había acordado previamente en un pacto».

Saavedra afirma que aquella intervención permitió conocer la existencia de un supuesto acuerdo entre Pedro Sánchez y Teruel Existe para llevar la agencia a Aragón, donde finalmente se instaló en Zaragoza. «Nos estuvieron engañando mientras trabajamos en un gran proyecto de la Junta de Andalucía y de todas las administraciones de Granada», lamenta.

Frente a lo que considera falta de compromiso del Ejecutivo central, el dirigente popular contrapone la actuación de la Junta de Andalucía. Destaca la puesta en marcha del Centro Andaluz de Inteligencia Artificial en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, una iniciativa que, según señala, cuenta con respaldo legal y una importante dotación económica.

El candidato popular considera que la provincia tiene tres grandes motores para generar empleo y riqueza: la cultura, la tecnología y la salud. En el ámbito cultural, defiende la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. En el tecnológico, destaca el potencial de la Universidad de Granada, sus facultades y el tejido empresarial vinculado a la inteligencia artificial.

Sin embargo, advierte de que existe una «paradoja granadina»: la provincia dispone de talento y centros de formación de primer nivel, pero no consigue transformar suficientemente esa capacidad en empresas, puestos de trabajo cualificados y oportunidades para los jóvenes. A su juicio, el objetivo debe ser que los granadinos puedan desarrollar su carrera profesional sin verse obligados a abandonar su tierra.

El abandono de las infraestructuras

Saavedra extiende sus críticas al estado de las comunicaciones de la provincia. Considera que Granada «lleva años sufriendo el abandono del Gobierno de España» y señala que sus deficiencias ferroviarias y viarias impiden aprovechar todo su potencial económico.

Entre sus principales reivindicaciones figura la recuperación del tren Guadix-Baza-Lorca, una conexión que permitiría comunicar el norte de la provincia con Murcia y el Levante. El candidato asegura que el Ministerio de Transportes descartó su viabilidad, pese a que, según afirma, «existen estudios de la Universidad de Granada que respaldan su utilidad para combatir la despoblación y favorecer la actividad empresarial».

También reclama el ferrocarril entre Granada y Motril, especialmente por la importancia del puerto granadino, que actualmente carece de conexión ferroviaria para sus mercancías. A estas demandas suma la conversión de la carretera N-432 en la autovía A-81, una infraestructura que conectaría Granada con Córdoba, Badajoz y Portugal. «En ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez ni tres kilómetros se han hecho de esa autovía», denuncia.

El agua es otro de los asuntos que preocupa al candidato popular. Saavedra pone como ejemplo la presa de Rules, que almacena alrededor de 90 hectómetros cúbicos, pero cuyas conducciones todavía no permiten aprovechar plenamente esos recursos para los agricultores de la Costa Tropical. Según explica, de las once conducciones necesarias únicamente se ha ejecutado una durante los ocho años de Gobierno socialista.

Frente a esta situación, defiende el Plan Nacional del Agua anunciado por Alberto Núñez Feijóo, dotado con 40.000 millones de euros hasta 2030, para ejecutar las infraestructuras pendientes y garantizar el suministro a los regantes.

Vivienda y rechazo a otros cuatro años de Sánchez

En materia de vivienda, Saavedra acusa al presidente del Gobierno de haber agravado las dificultades de acceso a la compra y al alquiler. Frente a las 180.000 viviendas que, recuerda, prometió Sánchez, el PP plantea construir un millón de viviendas y combinar esa oferta con rebajas fiscales y medidas para facilitar el acceso de los jóvenes.

Entre sus propuestas menciona reducir el IVA de la compra de vivienda para jóvenes del 10% al 4%, una medida que, según sus cálculos, supondría un ahorro de unos 14.000 euros en Granada capital y de entre 9.000 y 10.000 euros en otros municipios de la provincia. También plantea una cuenta de ahorro para vivienda con deducciones fiscales de hasta 2.000 euros anuales y un límite de 40.000 euros.

De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Saavedra considera que el país necesita un cambio político. «Granada, Andalucía y España no aguantan cuatro años más de Pedro Sánchez», sentencia. El candidato acusa al presidente de haber deteriorado la confianza en las instituciones y critica la situación económica, la corrupción y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

«No podemos seguir cuatro años más viendo cómo no llegamos a fin de mes», sostiene. En este sentido, reivindica las propuestas económicas de Alberto Núñez Feijóo, entre ellas aplicar el IVA cero a los productos básicos y reducir del 21% al 10% el IVA de la luz.

Saavedra contrapone finalmente el modelo de Juanma Moreno y Feijóo, basado, según defiende, en la moderación y el diálogo, frente a lo que considera una estrategia de división y polarización impulsada por Sánchez. «Hemos venido a servir, no a servirnos», concluye.