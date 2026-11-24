El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha desatado y se ha arrancado a rapear este martes durante un pleno institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia. Ataviado con unas gafas de sol y una gorra del revés, en lo que él cree un look rapero, ha protagonizado una actuación que ha rayado el ridículo con un: «Los discursos rapeando, bro».

Para celebrar esta jornada, Bellido ha recibido en las Cortes a alumnos de distintos centros educativos de la región, como el CEIP Barranco Cafetero de Villarrobledo (Albacete), el CEIP Lorenzo Medina de Valdepeñas (Ciudad Real), el IES Harévolar de Alovera (Guadalajara) y el IES Princesa de Toledo. Durante el encuentro, el presidente ha intentado imitar, de una manera un tanto ridícula, a los niños del colegio valdepeñero.

El propio Bellido ha asegurado ser una persona «seria», aunque eso no le ha impedido pedir a los presentes que le diesen palmas para marcar el ritmo y ponerse a rapear: «Quiero que todos los diputados se pongan a rapear, para que Castilla-La Mancha también lo pueda petar».

Después de este espectáculo, ha procedido a leer el manifiesto conjunto propuesto por Unicef Comité Castilla-La Mancha y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) de Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial de la Infancia. El documento pretende «mirar el mundo con los ojos de la infancia», unos «ojos que no discriminan».

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha sorprende rapeando con una gorra y unas gafas durante un acto por los derechos de la infancia: “Hagamos los discursos rapeando, bro” https://t.co/0pchdCtUPF https://t.co/AePC0BCzxo — Europa Press (@europapress) November 24, 2026

La campaña del rap

Sin duda, ha quedado claro que el PSOE también escucha rap. Sin ir más lejos, durante el inicio de su campaña electoral, los socialistas escogieron a la rapera Julia de Arco, que protagonizó un bochornoso número mezclando el rap con la técnica del spoken word.

La joven, de 20 años, incluyó consignas como «a saco Paco, esto es un atraco», «el voto es secreto» o «trap o Renta».

Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de memes sobre la actuación, que numerosos usuarios calificaron de «momento surrealista», entre otras cosas.