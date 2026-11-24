El Comité Técnico de Árbitros (CTA) pasa de explicar si en el primer gol del Barcelona al Villarreal, el balón tocó en algún defensor o portero del Villarreal, motivo que explicaría si esa jugada era saque de esquina. Ni hay comunicado público (como pasó tras el Athletic – Real Sociedad) ni tampoco se explica la jugada en Tiempo de Revisión.

El pasado domingo, con el Villarreal ganando 0-2 en el Camp Nou, el Barcelona marcó su primer gol con polémica. En el minuto 56, Cancelo tiró, el balón pegó en el palo y se fue fuera. Hernández Hernández entendió que había tocado o el portero Gulacsi o algún defensor del Villarreal y pitó saque de esquina. Si lo era, no hay problema, pero si no es córner, el VAR tiene la obligación de intervenir y anularlo y señalar el saque de puerta. Es uno de los supuestos donde el VAR tiene que entrar.

La realización de la Liga de Tebas no lo repitió y el CTA podría perfectamente hacerlo si hace públicos los datos del chip del balón, en el que se comprueba si el esférico tocó en algún jugador. Sin embargo, el Comité de Árbitros guarda silencio y tampoco da transparencia a esta jugada que es polémica y que es muy relevante, porque fue el primer gol de la remontada del Barcelona.

Así, el Comité Técnico de Árbitros sigue sin realmente aclarar si esa jugada fue de verdad saque de esquina, tal y como se señaló, o si no lo era, por lo que tendría que haber entrado el VAR, ya que es uno de los supuestos donde sí se puede utilizar. El VAR no entró, Pedri sacó ese córner muy rápido y el Barcelona marcó tras ese córner.

En Tiempo de Revisión, el programa que se inventó el CTA para explicar jugadas polémicas, no se ha hecho mención a esta jugada. Además, el propio Comité tuvo que explicar, tras un derbi vasco, que el chip del balón no funcionaba, motivo por el que se equivocaron al pitar un penalti. Con la jugada al Barcelona, guardan silencio.