La Seguridad Social ha introducido cambios en las normas de la jubilación que pueden marcar una diferencia importante en los ingresos de miles de trabajadores. Quienes decidan retrasar voluntariamente su retirada del mercado laboral podrán conseguir una pensión más elevada gracias a los incentivos económicos que contempla el sistema. La reforma, desarrollada mediante el Real Decreto 416/2026, introduce novedades en la fórmula mixta de la jubilación demorada y permite aprovechar periodos de cotización por semestres para calcular determinados complementos. Una medida que busca premiar a quienes prolongan su vida laboral.

Un 4% más por cada año que se retrase la jubilación

La principal ventaja de la jubilación demorada es el incremento económico que se obtiene por continuar trabajando una vez alcanzada la edad ordinaria de retiro. La Seguridad Social reconoce un complemento del 4% por cada año completo adicional cotizado, que se suma a la pensión inicial y se mantiene durante toda la jubilación.

Además, desde abril de 2025, cuando se acumulan dos años completos de demora, también pueden contabilizarse los periodos superiores a seis meses e inferiores a un año. En estos casos corresponde un 2% adicional. Por tanto, retrasar la jubilación no solamente permite seguir cotizando, sino también aumentar los ingresos que se percibirán posteriormente.

Tres formas de cobrar el incentivo

Los trabajadores pueden elegir entre tres modalidades para recibir esta recompensa económica. La primera consiste en incorporar el porcentaje adicional a la pensión mensual; la segunda permite recibir una cantidad a tanto alzado, es decir, un pago único cuando se accede a la jubilación.

La tercera alternativa es la fórmula mixta, que combina las dos anteriores. Es precisamente esta modalidad la que ha experimentado cambios con el Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto. Ahora, quienes hayan cotizado entre dos y ocho años y medio adicionales pueden repartir los años completos entre un incremento porcentual y un pago único. Si alcanzan nueve años o más de demora, se contemplan cinco años para el pago único y el resto para el incremento porcentual.

¿Quién puede beneficiarse de la nueva normativa?

Para acceder a estos incentivos es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y cumplir el periodo mínimo de cotización exigido en ese momento. En 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, se sitúa en los 66 años y diez meses.

La decisión de retrasar el retiro debe ser voluntaria y conllevar la continuidad de la actividad laboral. No se trata, por tanto, de una subida automática para todos los pensionistas que ya están jubilados. Antes de elegir una modalidad, conviene comparar las cantidades con el simulador de jubilación de la Seguridad Social, disponible en el portal Tu Seguridad Social, para comprobar qué alternativa resulta más beneficiosa en cada situación.