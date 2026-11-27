Los toldos verdes forman parte desde hace décadas del paisaje de prácticamente todas las ciudades españolas. Están presentes en balcones, terrazas y fachadas completas y, durante años, se han utilizado como una de las soluciones más sencillas para evitar que el sol entre directamente en casa. Sin embargo, el color y el tipo de tejido pueden influir bastante más de lo que parece en la temperatura que termina acumulándose junto a las ventanas.

El arquitecto técnico Jordi Martí ha llamado la atención precisamente sobre estos toldos tradicionales, especialmente los de tonalidades oscuras. Según explica desde su cuenta de TikTik @jordimartix, el problema está en que absorben una gran cantidad de radiación solar y terminan calentándose mucho. «Se calienta y es como tener un radiador delante de nuestra ventana», asegura. Aunque reconoce que siguen siendo mejores que no colocar ninguna protección, considera que existen opciones mucho más eficientes.

Los arquitectos expertos coinciden: «Los toldos tradicionales de España son un error»

El color verde oscuro de los toldos que vemos en muchos edificios de España, comenzó a extenderse especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, coincidiendo con el fuerte crecimiento urbanístico de muchas ciudades españolas. En aquellos años se construyeron grandes bloques de viviendas y proteger ventanas y balcones del sol pasó a ser una necesidad bastante habitual. Las opciones tampoco eran tan amplias como ahora. El verde terminó imponiéndose en muchas comunidades por motivos estéticos y porque proporcionaba una sombra agradable, además de mantener cierta uniformidad en las fachadas. Con los años se convirtió prácticamente en un elemento reconocible de muchos barrios.

El problema, según Martí, aparece cuando se analiza cómo se comportan esos colores frente a la radiación solar. Los tonos oscuros absorben más energía y alcanzan temperaturas superiores a los claros o reflectantes. Eso no significa que un toldo verde no sirva para nada. De hecho, el propio arquitecto señala que sigue siendo mejor tenerlo desplegado que dejar que el sol llegue directamente hasta el cristal. Su crítica se dirige más bien a la eficiencia del sistema frente a otras alternativas disponibles.

Por qué un toldo oscuro puede calentarse tanto

Cuando una lona oscura recibe el sol durante varias horas, parte de esa radiación queda absorbida por el tejido y aumenta su temperatura. Si el toldo está colocado muy cerca de la ventana, debajo puede generarse una zona especialmente caliente. Martí utiliza una comparación muy gráfica cuando dice «Es como tener un radiador delante de nuestra ventana». Ahora bien, esta interpretación no es compartida de la misma manera por todo el sector. La Asociación Española de Sombreado y Control Solar Dinámica recuerda que cualquier toldo exterior bloquea la radiación solar antes de que llegue al vidrio, algo que ya supone una ventaja importante frente a no disponer de ninguna protección. Por tanto, el debate no está tanto en si un toldo sirve o no, sino en qué materiales y colores permiten mejorar su rendimiento.

Cómo debería ser un toldo más eficiente

Para explicar una posible alternativa, Martí cita las investigaciones del arquitecto alemán Hubertus Pöppinghaus, que estudió el comportamiento térmico de distintos materiales mediante cámaras termográficas. Según expone Martí, una superficie exterior reflectante funcionaría mejor porque devolvería parte de la radiación solar en lugar de absorberla. Sin embargo, optar simplemente por una tela fina y blanca tampoco resolvería completamente el problema, ya que puede bloquear peor parte de la radiación directa.

La propuesta pasa entonces por combinar ambas funciones. «Los toldos funcionarían mucho mejor si fueran reflectantes por la parte superior y absorbentes por la parte inferior», explica el arquitecto. Es decir, un toldo de doble capa. La cara exterior se encargaría de reflejar buena parte de la radiación que recibe directamente del sol, mientras que la interior tendría un acabado distinto para evitar problemas como los reflejos o el deslumbramiento.

El color del toldo también afecta al consumo energético

La elección puede parecer puramente estética, pero termina influyendo en la cantidad de calor que entra en una vivienda y, por tanto, en el uso que posteriormente se hace del aire acondicionado. Si la protección exterior consigue mantener más fría la zona situada delante de la ventana, el interior necesitará menos energía para alcanzar una temperatura confortable. Martí resume así la ventaja de este tipo de sistemas: «Nuestra casa se calienta menos y ahorramos en aire acondicionado».

El propio arquitecto también recuerda que existen soluciones naturales especialmente eficaces, entre ellas la sombra de los árboles. A diferencia de una superficie artificial que puede calentarse después de recibir radiación durante horas, la vegetación ofrece sombra y contribuye además a refrescar el ambiente mediante la evaporación. De todos modos, los tradicionales toldos verdes seguirán formando parte de muchas fachadas españolas durante años, ya que cambiarlos no siempre resulta sencillo, especialmente cuando las comunidades de propietarios mantienen criterios estéticos comunes. De todos modos, y en definitiva, los nuevos materiales permiten plantearse sistemas más eficientes cuando llegue el momento de renovarlos.