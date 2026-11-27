La llegada del frío ya se nota, por lo que no salimos de casa sin nuestra ropa de abrigo, pero dentro suele traer un problema bastante habitual y que no es otro que ver cómo las ventanas amanecen cubiertas de pequeñas gotas de agua, especialmente en dormitorios, baños y cocinas. Esa humedad puede parecer una simple molestia, pero si se mantiene durante días termina favoreciendo la aparición de moho, manchas en paredes y marcos, además de deteriorar algunos acabados de la vivienda.

Y aunque los deshumidificadores ayudan a reducir la humedad ambiental, no siempre hace falta recurrir a ellos. De hecho, existe un gesto mucho más sencillo que apenas lleva unos minutos y que puede ayudar a evitar que la condensación se acumule cada mañana. Los expertos recomiendan abrir las ventanas completamente entre cinco y diez minutos para renovar el aire de la habitación y dejar salir buena parte de la humedad generada durante la noche.

Adiós a los deshumidificadores: el truco de 5 minutos para acabar con la condensación de las ventanas

La condensación se forma cuando el aire caliente del interior de la vivienda entra en contacto con una superficie más fría. En invierno, los cristales suelen tener una temperatura bastante inferior a la del resto de la habitación y es ahí donde el vapor de agua termina convirtiéndose en pequeñas gotas. Lo que sucede es que el aire caliente tiene capacidad para almacenar más humedad que el frío, pero cuando su temperatura baja hasta alcanzar el llamado punto de rocío ya no puede retener la misma cantidad de vapor de agua y esa humedad empieza a depositarse sobre las superficies frías. Es algo parecido a lo que ocurre con el rocío que aparece sobre la hierba por la mañana o con los cristales del coche después de una noche especialmente fría.

Los dormitorios son uno de los lugares donde más se nota porque durante varias horas permanecen cerrados y las personas que duermen en ellos liberan humedad simplemente al respirar. A esto se suman otras actividades habituales de casa, como ducharse, cocinar o tender la ropa dentro.

Finesse Windows empresa que se dedica a la instalación de ventanas, señala precisamente que la presencia de condensación en la parte interior de los cristales suele indicar que existe demasiada humedad en la habitación y que la ventilación no está siendo suficiente.

Abrir las ventanas durante cinco minutos cada mañana

El consejo para intentar reducirla no tiene demasiado misterio. Nada más levantarse, se pueden abrir las ventanas por completo durante cinco o diez minutos y con ello, vamos a poder renovar rápidamente el aire de la estancia sin necesidad de mantenerlas abiertas durante horas. Puede parecer contradictorio hacerlo en pleno invierno, cuando intentamos conservar el calor dentro de casa, pero una ventilación corta e intensa no enfría la vivienda de la misma manera que dejar una ventana entreabierta durante toda la mañana. El objetivo es cambiar el aire húmedo por otro más seco y cerrar de nuevo después.

Además, no sólo conviene hacerlo en los dormitorios. Las habitaciones en las que se genera vapor también agradecen una ventilación después de utilizarlas. Baños y cocinas son dos ejemplos evidentes, sobre todo después de una ducha larga o de cocinar durante bastante tiempo. Por otro lado, dejar abiertas algunas puertas interiores cuando sea posible también facilita que el aire circule por la vivienda. Eso sí, mientras se cocina o se utiliza la ducha puede ser más práctico mantener cerrada la puerta para que el vapor no pase directamente al resto de las habitaciones.

No cierres las rejillas de las ventanas en invierno

Muchas ventanas modernas incorporan pequeñas rejillas que pasan bastante desapercibidas. Son los llamados aireadores de ventana o rejillas de microventilación y están diseñadas precisamente para permitir una entrada controlada de aire incluso cuando las ventanas permanecen cerradas. Con la llegada del frío puede surgir la tentación de cerrarlas pensando que así se conservará mejor la temperatura interior. Sin embargo, los especialistas recomiendan mantenerlas abiertas durante todo el año, y especialmente durante la noche en los dormitorios.

Su función es permitir que exista una renovación mínima y constante del aire. Si se cierran todas las vías de ventilación y la habitación permanece varias horas ocupada, la humedad tendrá muchas más posibilidades de acumularse y acabar en los cristales cuando la temperatura exterior descienda. No sustituye a abrir las ventanas unos minutos, pero sí ayuda a evitar que una estancia permanezca completamente cerrada durante demasiadas horas.

La humedad también se genera con las tareas más habituales

La condensación no depende únicamente del tiempo que haga fuera. Muchas de las actividades que hacemos todos los días dentro de casa aumentan la cantidad de humedad presente en el aire, aunque apenas reparemos en ello. Una ducha caliente llena rápidamente el baño de vapor, mientras que hervir agua o cocinar durante bastante tiempo puede hacer lo mismo en la cocina. Utilizar el extractor y dejarlo funcionando unos minutos después ayuda a sacar parte de esa humedad antes de que llegue a otras habitaciones.

Otro punto importante es la ropa. Tender dentro de casa durante el invierno puede resultar inevitable, pero el agua que contienen las prendas termina pasando al ambiente mientras se secan. Si no existe otra posibilidad, es mejor hacerlo en una habitación donde pueda ventilarse bien y evitar colocar grandes cantidades de ropa húmeda directamente sobre los radiadores. De este modo, abrir las ventanas unos minutos cada mañana puede servir cuando la condensación está relacionada principalmente con la humedad cotidiana de la vivienda. Si los cristales permanecen mojados constantemente, aparecen manchas de moho una y otra vez o existen humedades en paredes y techos, entonces conviene revisar si detrás hay otro problema que no se solucionará únicamente ventilando.