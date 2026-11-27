Cuando una habitación está fría, es común pensar que la única solución pasa por aumentar la potencia de la calefacción. Buena parte del problema puede estar en el calor que pierde la vivienda. Las ventanas, las pequeñas rendijas y determinadas superficies hacen que una estancia resulte menos acogedora, incluso cuando el sistema de climatización está funcionando.

La clave está en aprovechar mejor el calor existente. Los alojamientos hoteleros prestan atención a los textiles y a los elementos que protegen las habitaciones del frío exterior. Con algunos cambios en las cortinas, la ropa de cama y los suelos, es posible mejorar notablemente la sensación térmica.

El truco de los hoteles para conservar el calor en casa

Las ventanas son uno de los puntos por los que más fácilmente puede escaparse el calor. Incluso cuando están cerradas, el cristal puede convertirse en una superficie fría y transmitir esa sensación al resto de la estancia. Por eso, uno de los hábitos más recomendables consiste en aprovechar la luz solar durante el día y cerrar las cortinas cuando empieza a anochecer. Los tejidos gruesos o con forro térmico ofrecen una protección adicional frente al frío, aunque hay que evitar que tapen los radiadores y dificulten la circulación del aire caliente.

Otro recurso está en el dormitorio, donde la ropa de cama puede marcar una diferencia importante. En lugar de depender de un único edredón muy grueso, los hoteles recurren a varias capas de mantas y textiles que retienen el aire entre ellas y ayudan a conservar el calor corporal. Las sábanas de franela, una manta ligera y tejidos como la lana o el forro polar son algunas de las opciones que permiten dormir más abrigado sin necesidad de aumentar la temperatura de la habitación.

Alfombras, puertas y ventanas para evitar que entre el frío

El suelo también influye en la sensación térmica de una vivienda. Las superficies de baldosa o piedra pueden resultar especialmente frías durante el invierno, por lo que colocar alfombras en las zonas más utilizadas ayuda a reducir el contacto directo de los pies con esos materiales. No sustituye a un buen aislamiento, pero sí puede hacer que una habitación resulte mucho más confortable, especialmente en los dormitorios y junto a la cama.

También conviene revisar las juntas de las ventanas y las puertas para localizar posibles entradas de aire. Los burletes y otros sistemas de sellado permiten corregir pequeñas rendijas por las que se cuela el frío, siempre sin bloquear las entradas de ventilación necesarias. A esto se suma otro gesto sencillo: cerrar las puertas de las habitaciones que no se utilizan para concentrar el calor en las zonas donde hacemos vida.