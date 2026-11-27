El BOE publica este viernes la orden que integra en el sistema gasista la planta de regasificación de El Musel, en Gijón. Será plenamente efectiva el 1 de enero de 2027. Para entonces habrán pasado casi 14 años desde que se terminó de construir.

La historia de esta planta del puerto de Gijón es poco habitual. Sus obras acabaron en marzo de 2013, pero no entró en el sistema para el que se diseñó. Pasó años en hibernación y desde 2023 funciona como almacén logístico de gas natural licuado (GNL).

Dos tanques de 52 metros

La declaración de impacto ambiental que publicó el BOE en 2021 describe la instalación con detalle. Su misión era recibir GNL en buques metaneros y almacenarlo. Después debía convertirlo de nuevo en gas para la red de gasoductos.

El muelle puede recibir barcos de entre 50.000 y 260.000 metros cúbicos, de uno en uno. El gas licuado se guarda en dos tanques de 150.000 metros cúbicos cada uno. Miden 52,73 metros de altura y 74,95 metros de diámetro.

Cada tanque es de contención total, con un muro exterior de cemento. Dentro lleva un depósito de acero con un 9 % de níquel y, entre ambos, una capa aislante que frena el calor. Una cubierta de cemento armado evita que el vapor salga a la atmósfera.

La parcela ocupa unos 186.000 metros cuadrados. Deja espacio y conexiones para un tercer y un cuarto tanque del mismo tipo.

Agua de mar como calefactor

Para pasar el GNL de líquido a gas, la planta tiene cuatro vaporizadores «Open Rack». Son paneles verticales de tubos aleteados por los que circula el gas licuado. Por fuera los calienta una cortina de agua de mar.

Según la declaración ambiental, el agua de mar no debe enfriarse nunca más de 5 ºC en el proceso. Hay además un vaporizador de combustión sumergida, que queda de reserva.

Con los cuatro en marcha, la capacidad nominal de envío es de 800.000 metros cúbicos normales por hora. La planta cuenta también con una antorcha de 74 metros. Sirve para quemar con seguridad cualquier exceso de gas.

Terminada y en hibernación

La autorización inicial de la planta era de diciembre de 2008. El proyecto de ejecución se aprobó en febrero de 2010. La construcción terminó el 13 de marzo de 2013, según la orden publicada hoy.

Pero un real decreto ley de 2012 había suspendido la tramitación de las plantas pendientes. Por eso pasó «a una situación de hibernación», lista para arrancar cuando el Gobierno lo decidiera.

El mismo año de su final llegó otro golpe judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la autorización de 2008 en una sentencia del 31 de julio de 2013. Vio incumplidas las distancias mínimas a núcleos de población, y el Tribunal Supremo la confirmó el 29 de febrero de 2016.

Derribarla, sin embargo, no fue necesario. Un auto del mismo tribunal de 2017 dio por ejecutada la sentencia con la nulidad y la hibernación. Lo hizo, según la declaración ambiental, «sin necesidad de demolición u otra actividad».

No es la única gran obra de Gijón que se ha quedado esperando. El túnel del ferrocarril bajo la ciudad se terminó en 2006 y su puesta en servicio sigue pendiente.

Una segunda vida como almacén

Un real decreto de 2018 reabrió la tramitación de El Musel. Enagás pidió una nueva autorización ese mismo verano. La declaración ambiental llegó en abril de 2021 y la autorización, en junio de 2022.

La planta pudo entonces ponerse en marcha con un uso distinto del previsto. La CNMC le aprobó en febrero de 2023 un régimen económico singular para servicios logísticos de GNL. Eran contratos a largo plazo cuyo objeto principal no era abastecer la demanda nacional.

Tras unas pruebas, recibió el acta de puesta en servicio definitiva el 28 de julio de 2023. Hoy es de Musel Energy Hub, participada en un 75 % por Enagás y en un 25 % por Reganosa. Ese régimen termina el 31 de diciembre de 2026.

Qué cambia desde 2027

La orden suma al sistema gasista 170.000 metros cúbicos de almacenamiento de GNL. Son todo el tanque 1 y el 13 % del tanque 2. Hasta ahora se dedicaban a los servicios logísticos.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo justifica por la seguridad de suministro. La planta aporta un nuevo punto de entrada de gas al sistema, de especial utilidad en el noroeste. La orden lo relaciona con Tarifa, que dejó de importar gas en noviembre de 2021, y con el veto al GNL ruso en la UE desde 2027.

El texto del ministerio también cita el frío. La demanda de hogares y pymes subió un 8,1 % en 2025, y los episodios de frío provocan subidas más pronunciadas del consumo.

El reto de Mugardos

La integración de la planta tiene un punto delicado en el noroeste. El gestor técnico del sistema advirtió de posibles congestiones puntuales, aunque las considera gestionables. La zona tiene poca capacidad para llevar el gas al resto del país.

Afectarían sobre todo a la planta de Mugardos, en A Coruña. Por eso la orden de 2023 limitaba cuánto gas podía enviar El Musel a la red. Ese tope ahora desaparece.

A cambio, el gestor técnico deberá preparar un procedimiento para coordinar las plantas en esas situaciones. Tiene que estar listo antes del 1 de enero de 2027.

La información procede de la Orden TED/1273/2026, publicada en el BOE el 27 de noviembre de 2026. También de la declaración de impacto ambiental de 2021 y de la Orden TED/578/2023.

Crédito de la imagen: B25es / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).