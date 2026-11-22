Bajo las calles de Gijón hay un túnel de ferrocarril de más de tres kilómetros y medio. Según la ficha de Acciona, que lo incluye entre sus obras de construcción, se terminó en 2006. Veinte años después, Adif sigue hablando de su puesta en servicio como algo pendiente.

El BOE publicó el 10 de noviembre un anuncio de licitación de Adif. Es para redactar el «proyecto de construcción adaptado del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón».

El anuncio añade las estaciones de Bibio y de Viesques, en su obra civil.

No es la primera vez que se licita ese trabajo. En noviembre de 2018, Adif ya sacó a concurso el proyecto de construcción del mismo túnel y las mismas dos estaciones. Así consta en otro anuncio del BOE.

Un túnel hecho con tuneladora

Acciona describe la obra en la ficha del proyecto de su web. El objetivo era la «penetración del ferrocarril en Gijón»: llevar el tren bajo tierra hasta la ciudad.

Según la empresa, el túnel mide 3.538 metros y está pensado para vía doble electrificada de «ancho RENFE», de 1.668 milímetros. Se excavó con tuneladora, mediante un escudo de presión de tierras, y tiene 9,60 metros de diámetro libre. Por dentro lo recubren dovelas prefabricadas.

La ficha recoge también nueve pozos de ventilación y salidas de emergencia a lo largo del trazado, más otro pozo de ventilación. Dos de esos nueve, según Acciona, albergarían además pozos de bombeo.

Tres estaciones sin electrificar

El proyecto preveía tres estaciones con andenes de 165 metros: Begoña, El Bibio y Viesques.

Acciona explica que la de Begoña se construyó en mina, bajo tierra, y que las de El Bibio y Viesques se hicieron con pantallas a cielo abierto. Es una técnica en la que primero se levantan los muros desde la superficie y después se vacía el terreno.

Pero aquel proyecto no lo incluía todo. Según la ficha, quedaban fuera la electrificación, la señalización y las comunicaciones. Tampoco entraban la ventilación ni la iluminación del túnel, ni los revestimientos, acabados e instalaciones de los edificios.

Lo que dice el BOE ahora

El nuevo contrato tiene un valor estimado de 1.729.830 euros y una duración de 30 meses. Es un procedimiento abierto, y el precio pesa un 43 % en la adjudicación. Otro 49 % depende de criterios de juicio de valor, y el 8 % restante, de la experiencia adicional.

Las empresas pueden presentar ofertas hasta las 13:00 del 14 de diciembre de 2026. La apertura de la oferta económica está prevista para el 11 de febrero de 2027.

En 2018, el valor estimado de aquel primer contrato era de 1.149.469,43 euros. El anuncio de ahora habla de un proyecto «adaptado», aunque no detalla qué ha cambiado respecto al anterior.

La pieza que falta: la estación

Para Adif, el túnel va unido a otra obra: la nueva estación intermodal de Gijón, para trenes y autobuses.

Según una nota de Adif del 29 de marzo de 2023, la empresa adjudicó entonces por 4,3 millones de euros el proyecto básico y los de construcción de esa estación. Uno de ellos era para conectar las vías de ancho convencional con el «túnel del metrotrén ya construido», como lo llama Adif.

La nota decía que esa actuación «permitirá la puesta en servicio del túnel del metrotrén». Incluía una estación de Cercanías subterránea a unos 16 metros de profundidad, con dos andenes de 110 metros.

También el soterramiento de 1,2 kilómetros de vías y la electrificación necesaria para el metrotrén, con prolongación hasta Cabueñes. Según las estimaciones del estudio informativo que citaba Adif, el conjunto superaría los 300 millones de euros.

Primero, un viaducto fuera

Antes del anuncio del BOE hubo otro paso, el 22 de septiembre. El Consejo de Ministros autorizó licitar la primera fase de obras de la estación intermodal, con un valor estimado de 40,8 millones sin IVA, según el Ministerio de Transportes.

Esa fase consiste en urbanizar la zona del viaducto de la calle Carlos Marx. Incluye demoler ese viaducto, de 350 metros, y el paso inferior, que se sustituirán por un vial en superficie.

Habrá también un gran colector con un pozo de cruce. Según el Ministerio, ese pozo servirá como parte de la futura conexión con el túnel del metrotrén. La parte ferroviaria y la nueva estación quedan para una segunda fase.

En Madrid, el Ayuntamiento colocó este mes 128 vigas para unir el túnel de la A-5 con la M-30.

Y no es la única historia de técnica española que contamos: Leonardo Torres Quevedo construyó un ajedrecista automático, y un colegio de Teruel dio un Tablet PC a cada alumno.

La información procede de los anuncios de Adif en el BOE (3 de noviembre de 2018 y 10 de noviembre de 2026) y de la ficha del proyecto de Acciona. También, de las notas de Adif (29 de marzo de 2023) y del Ministerio de Transportes (22 de septiembre de 2026).

Crédito de la imagen: Acciona.