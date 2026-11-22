Un programa informático que llega precintado a casa se puede devolver sin dar explicaciones durante catorce días. Pero si el comprador quita el precinto, pierde ese derecho. Y un móvil comprado a un particular en una aplicación de segunda mano ni siquiera lo tiene.

Este año, el Black Friday cae el viernes 27 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 30. Muchas compras se harán por internet, y la ley da un plazo para echarse atrás. Pero no todo lo que se compra en línea se puede devolver, y conviene saberlo antes de pagar.

Lo recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, publicado en el BOE. La Comisión Europea lo explica también en Tu Europa, su web oficial para los ciudadanos.

Catorce días sin dar motivos

El llamado derecho de desistimiento vale para las compras a distancia, como las de internet o por teléfono. Según el artículo 102 de la ley, el comprador tiene catorce días naturales para desistir sin indicar el motivo.

En los productos, el plazo empieza el día en que se recibe el pedido. Cuenta también si lo recoge otra persona indicada por el comprador, pero no el transportista. Si un pedido llega en varias entregas, se cuenta desde la última.

Según Tu Europa, si el plazo termina en un día no laborable, se amplía hasta el siguiente día laborable.

Para ejercerlo no hace falta un trámite especial. La ley incluye un formulario modelo, aunque vale cualquier declaración clara. Basta con enviarla antes de que acabe el plazo, y la prueba corresponde al comprador, así que conviene guardar una copia.

Desprecintado, no se devuelve

El artículo 103 recoge las excepciones, y varias tocan de lleno a la tecnología. Una es el suministro de «grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega».

Mientras siga cerrado, el derecho se mantiene. Tu Europa pone como ejemplo los DVD. Un videojuego en disco, al ser un programa informático, entraría en esa excepción, así que conviene no abrirlo hasta estar seguro de quedárselo.

Otra excepción es el «contenido digital que no se preste en un soporte material» cuando la ejecución ya ha empezado. Para eso se tienen que cumplir tres condiciones: que el comprador aceptara empezar dentro del plazo, que reconociera que así perdía el derecho y que la tienda se lo confirmara. Tu Europa da como ejemplos una canción o una película.

La ley excluye además los «bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados». El ejemplo de Tu Europa es un traje a medida; en tecnología, podría serlo una funda grabada con tu nombre.

Ojo con los particulares

Hay otro aviso que en el Black Friday importa mucho. La ley de consumidores, según su artículo 2, se aplica a las relaciones entre consumidores y empresarios. Entre dos particulares no rige, y Tu Europa lo resume así: el derecho de desistimiento no cubre lo que se compra a particulares.

Por eso, la Comisión aconseja mirar en los mercados en línea si el vendedor es un profesional o un particular. Un móvil de segunda mano vendido por un particular, y no por una tienda, no tiene esos catorce días.

Si la compra es en una tienda de otro país de la UE y surge un problema al devolverla, Tu Europa remite al Centro Europeo del Consumidor. En España, el centro depende del Ministerio de Consumo.

Quién paga la devolución

Si el comprador desiste, la tienda devuelve todo lo pagado, también el envío ordinario. Según el artículo 107, tiene catorce días desde que conoce la decisión. Debe usar el mismo medio de pago, salvo que el comprador pida expresamente otro.

La tienda, eso sí, puede esperar a recibir el producto, o a que el comprador pruebe que lo ha devuelto, lo que ocurra primero. No vale si se ofreció a recogerlo ella. Y si el comprador eligió un envío más caro que el ordinario, esa diferencia no se le devuelve.

El comprador, por su parte, tiene catorce días para devolver el producto desde que comunica su decisión, salvo que la tienda se ofrezca a recogerlo. Según el artículo 108, el envío de vuelta lo paga él. La excepción es que la tienda acepte asumirlo o no le haya avisado de ese coste.

También responde si el producto pierde valor por manipularlo más de lo necesario para ver cómo es y si funciona. Por ejemplo, probar unos auriculares es una cosa, y usarlos dos semanas, otra. No responde de nada si la tienda no le informó de su derecho.

Si la tienda no avisa

Esa falta de información tiene otra consecuencia. Si la tienda no informa al comprador de su derecho de desistimiento, el plazo no acaba a los catorce días.

Según el artículo 105, en ese caso termina doce meses después de la fecha en que habría acabado el plazo normal. Si la tienda da la información dentro de ese año, el comprador tiene catorce días desde que la recibe.

Antes de comprar, también conviene fijarse en el precio rebajado. Otra norma, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, obliga a calcularlo sobre el más bajo de los 30 días anteriores, como recoge esta guía para comprar electrodomésticos en el Black Friday.

Y si lo que se compra es un calefactor, los bomberos lo tienen claro: directo a la pared, nunca a una regleta. Con las suscripciones, la CNMC ha medido cuántos hogares pagan plataformas y comparten sus claves.

La información procede de los artículos 2 y 102 a 108 de la ley de defensa de los consumidores y del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (BOE). También, de la web Tu Europa de la Comisión Europea.

Crédito de la imagen: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.