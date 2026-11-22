En 2014, una impresora 3D de la Estación Espacial Internacional fabricó una llave de carraca con un archivo enviado desde la Tierra. Doce años después, otra impresora ha ido más lejos. Según la ESA, ha fabricado por primera vez una pieza expuesta a las condiciones del espacio abierto.

Lo ha conseguido la empresa polaca Orbital Matter con su satélite Replicator 2. Una de sus cuatro impresoras fabricó en 30 minutos un brazo hueco de 32,5 centímetros. Lo cuenta una nota de la Agencia Espacial Europea (ESA) del 11 de noviembre.

La agencia europea lo presenta como una primicia mundial: según la ESA, es el primer objeto fabricado en las duras condiciones del espacio abierto.

De la estación al vacío

Hasta ahora, todos los hitos de la impresión 3D en el espacio se habían logrado en condiciones controladas. La presión y la temperatura eran estables.

La ESA cita tres precedentes. El primero fue la impresión de plástico en la Estación Espacial Internacional, a cargo de la NASA en 2014. Según la agencia estadounidense, aquella impresora cerró su primera fase de pruebas con la llave de carraca.

Después llegaron la primera impresión de metal en un vuelo suborbital, del centro aeroespacial alemán DLR en 2021, y la primera pieza de metal impresa en órbita, de la ESA en 2024.

«El logro de Orbital Matter no tiene precedentes: es la primera vez en la historia que se imprime una pieza en el espacio abierto y, por lo tanto, en un entorno no controlado», resume Advenit Makaya, ingeniero de fabricación avanzada de la ESA.

Un brazo que abre el panel

La prueba tenía truco, porque la impresora estaba colocada a propósito justo debajo de un panel solar plegado.

Al crecer poco a poco, el brazo empujó el panel hacia fuera hasta desplegarlo. Así se confirmaba que la impresión había salido bien.

Según la ESA, ese despliegue suele necesitar un mecanismo o un motor específico. Aquí lo hizo la propia pieza recién impresa.

Como un cubo de Rubik

La impresora es apenas un poco más grande que un cubo de Rubik. Construyó el brazo en espiral sobre una plataforma giratoria. El resultado es una estructura ligera y hueca de 3,8 centímetros de diámetro.

No usa metal ni los métodos habituales con plástico, que requieren calor. Usa una resina líquida que se endurece y se convierte en plástico al recibir luz. Según la ESA, consume relativamente poca energía, una ventaja importante en el espacio.

El entorno no lo ponía fácil: en el vacío escapan las burbujas de aire atrapadas en el material. La temperatura puede pasar de muy por debajo de cero a niveles de ebullición. La microgravedad también puede alterar la impresión.

Como escribió Richard Feynman tras el Challenger, a la naturaleza no se la puede engañar.

Tres meses esperando en órbita

«Nuestra impresión fue estable, lo que dio como resultado un brazo que tiene un aspecto muy uniforme y liso», explica Jakub Stojek, director ejecutivo de Orbital Matter.

Stojek subraya que la resina pasó tres meses guardada en el satélite antes de usarla. Además, la impresora trabajó de día y de noche, con cambios bruscos de temperatura.

El siguiente reto, según el director tecnológico Robert Ihnatisin, es ver cómo se comportan con el paso del tiempo en órbita. También quieren pasar de centímetros a metros.

Ahí el tiempo es la gran prueba: la Voyager 1 se lanzó en 1977 y la NASA acaba de confirmar que ya está a un día luz de la Tierra.

Antenas y telescopios gigantes

¿Para qué sirve todo esto en el futuro? Según la ESA, fabricar en el espacio permitiría construir grandes estructuras con menos material. No tendrían que soportar las duras condiciones del lanzamiento.

Según la agencia, eso abriría la puerta a antenas y telescopios más grandes, e incluso a estaciones espaciales construidas directamente en órbita.

Orbital Matter pasó por el centro de incubación de empresas de la ESA en Polonia. Su primer satélite, el Replicator, viajó en 2024 en el primer vuelo del cohete europeo Ariane 6.

En su web, la empresa explica que el siguiente paso es su sistema PADS. Imprimirá brazos estructurales de 10 a más de 100 metros con el mismo proceso. Su calendario prevé misiones con clientes entre 2026 y 2028.

Orbital Matter llama Spacecrete a su material: se guarda como un líquido y se endurece en segundos. Según la compañía, su impresora consume menos que una bombilla y es más pequeña que un ladrillo.

«El logro de Orbital Matter supone un paso importante hacia la capacidad de fabricación en el espacio», concluye João Gandra, coordinador de I+D en fabricación de la ESA. Para él, es también otra muestra del liderazgo actual de Europa en este campo.

Thomas Rohr, de la ESA, explica que la agencia apoya varias demostraciones de este tipo. Se prueban en instalaciones en tierra y en órbita, algunas totalmente expuestas al entorno espacial.

La información procede de la nota de la ESA del 11 de noviembre de 2026, de la web de Orbital Matter y de la NASA (diciembre de 2014).

Crédito de la imagen: Orbital Matter / ESA.