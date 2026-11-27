Marc Márquez ha anunciado este viernes su retirada de MotoGP pocos días después de ganar su décimo Mundial. El piloto entró en la historia del deporte español después de una carrera de éxitos con ocho títulos de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026), más otro en Moto2 (2012) y uno más, el primero, en 125 cc (2010). Una hegemonía que pone a debate si es el mejor deportista español de nuestra historia comparado con otras leyendas como Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso y compañía.