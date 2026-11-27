La fase de clasificación para el Mundial está en pleno desarrollo y nuestra selección necesita conseguir la victoria ante Grecia. Hay mucho en juego y las emociones prometen estar a flor de piel. Analizamos las posibilidades de La Roja y te contamos cómo puedes asistir al partido participando en un sorteo organizado por 1xBet, socio oficial de la FIBA.

Cómo llegan los equipos al partido

Para España, este encuentro representa una gran oportunidad de demostrar que está preparada para regresar a la élite del baloncesto mundial. Después de conquistar el oro en el Mundial de 2019, nuestra selección solo pudo terminar en novena posición en 2023, pero desde entonces la plantilla ha experimentado un proceso de rejuvenecimiento. Para clasificarse al torneo de 2027, esta nueva generación del baloncesto español tendrá que demostrar que está dispuesta a luchar hasta la última bocina y que es capaz de ganar incluso en las situaciones más complicadas.

Grecia no contará con Giannis Antetokounmpo. Con la temporada de la NBA en marcha, el jugador elegido dos veces MVP de la liga no podrá incorporarse a su selección. Sin embargo, incluso sin su gran estrella, Grecia será un rival peligroso. El conjunto heleno se caracteriza por imponer un estilo de juego muy físico. Así lo demostró en el EuroBasket 2025, donde consiguió la medalla de bronce, y todo apunta a que mantendrá ese mismo planteamiento en esta ocasión.

Para conseguir la victoria, España necesitará mantener la máxima concentración, mostrar precisión en ataque y ofrecer una defensa sólida. Además, contará con la ventaja de jugar en casa, y ahí es donde entra en juego la afición. Un pabellón lleno puede transmitir una energía enorme a los jugadores y convertirse en un auténtico sexto hombre. La casa de apuestas 1xBet, socio oficial de apuestas de la FIBA, ofrece una oportunidad perfecta para vivirlo en primera persona.

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Los partidos de clasificación rara vez son sencillos, especialmente cuando toca enfrentarse a selecciones como Grecia. Apenas tres días antes de este encuentro, ambos equipos tendrán que afrontar otros compromisos: Grecia recibirá a Georgia, mientras que nuestra selección viajará a Montenegro para disputar un difícil partido a domicilio.

La presión sobre España es enorme y sus rivales están preparados para aprovechar cualquier debilidad. Precisamente por eso, el apoyo de la afición es tan importante: ayuda a nuestros jugadores a sentir que tienen a todo un país detrás. ¡Anima a España con 1xBet y forma parte de este encuentro decisivo de la fase de clasificación!

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