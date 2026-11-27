Los nombres de origen gallego están ligados a la tradición y la mitología celta. Estos nombres que un día fueron comunes, a día de hoy se están volviendo a recuperar poco a poco debido a la búsqueda de los padres de nombres con originalidad. Existe un ejemplo de uno de los nombres en los que los datos están mostrados, en el que cada vez la media de edad de personas con este nombre es menor. Es decir, cada vez más recién nacidos reciben este nombre de origen celta, muy ligado al pasado legendario de Galicia.

Este nombre es una opción exclusiva de la cultura gallega, ya que no tiene traducción a otros idiomas, y está ganando terreno entre las nuevas generaciones. Quienes lo llevan tienen una media de edad muy baja (en torno a los 9 o 10 años), lo que confirma su auge reciente.

El nombre de moda en Galicia y la mitología

El nombre que poco a poco está volviendo a escucharse por las calles gallegas es el de Artai. Según la Real Academia Gallega, este es un nombre de raíz celta vinculado a los relatos fundacionales de Galicia y a la tribu de los ártabros (que habitaron la zona del golfo Ártabro, entre A Coruña y Ferrol). La tradición lo identifica también como el fundador del pueblo Ártabro, asentado en las Mariñas betanceiras. También se le relaciona con el origen mitológico del municipio de Arteixo.

En la tradición literaria y mitológica popularizada por el historiador Benito Vicetto, Artai aparece como hijo de Brigo (primer poblador de Galicia) y es descrito como un personaje protector y hábil en el agua que auxiliaba a quienes corrían peligro en la costa.

Esta combinación de sonoridad moderna, brevedad y herencia cultural ha convertido a Artai en un ejemplo del renacer de la onomástica propia de Galicia, demostrando que las viejas leyendas celtas siguen muy presentes en las decisiones de las nuevas generaciones.