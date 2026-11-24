Elegir el nombre de un bebé no es lo mismo para todos los padres. Algunos lo tienen claro desde el principio, mientras que otros buscan inspiración durante meses y cada vez son más los que se fijan en nombres cortos, fáciles de pronunciar y que, además, tengan una historia detrás. Y en este contexto, la mitología griega lleva años siendo una fuente casi inagotable para quienes quieren algo diferente sin recurrir a nombres demasiado extraños.

Y entre todos ellos hay uno de apenas cuatro letras que está ganando terreno en España y que no es otro que el de Ares. Un nombre corto, que suena igual de bien en distintos idiomas y, aunque tradicionalmente se asocia a un niño por su origen mitológico, en algunas zonas españolas también se utiliza como nombre femenino. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran además que su crecimiento no es una simple impresión, sino que cada vez hay más niños que se llaman así.

El nombre de niño de origen griego que está conquistando a los padres en España

Ares es uno de los nombres más conocidos de la mitología griega. Era hijo de Zeus y Hera y representaba la guerra, pero junto a esa imagen también aparecen cualidades como la fuerza, el coraje y la valentía. Ese origen ha hecho que tradicionalmente sea considerado un nombre masculino. Sin embargo, en España tiene una particularidad bastante curiosa porque también encontramos mujeres llamadas Ares, sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En estos casos el origen es diferente y está relacionado con una advocación mariana, la Virgen de las Ares. De ahí que un mismo nombre pueda tener una lectura masculina vinculada a la mitología griega y otra femenina relacionada con la tradición religiosa. Precisamente esa doble condición lo convierte en un nombre especialmente singular. No es habitual encontrar nombres que tengan dos orígenes tan distintos dependiendo de la zona y del sexo de quien lo lleva.

Los datos de Ares en España

Los datos del INE permiten ver perfectamente cómo ha crecido el nombre durante las últimas décadas. Entre los hombres residentes en España llamados Ares, sólo 33 nacieron en la década de los 80 y 70 durante los años 90. El cambio empieza a apreciarse claramente en los 2000, cuando aparecen 275 nacimientos.Pero es a partir de 2010 cuando realmente despega. En esa década nacieron 1.422 niños llamados Ares, mientras que en los años 2020 ya aparecen 1.644, pese a que la década todavía no ha terminado.

En total, los últimos datos disponibles sitúan en 3.444 el número de hombres llamados Ares, con una edad media de sólo 7,1 años. Ese dato dice mucho por sí solo: estamos ante un nombre especialmente joven, utilizado sobre todo por familias que han tenido hijos en los últimos años. El propio INE señala que sus cifras proceden del Censo anual de población y, en este caso, corresponden al 1 de enero de 2025. Son los últimos datos disponibles sobre la frecuencia de nombres entre residentes en España.

Ares también es nombre de niña

Aunque hoy el crecimiento más fuerte se aprecia entre los niños, Ares también continúa utilizándose como nombre femenino. En España hay actualmente 1.848 mujeres llamadas Ares, con una edad media de 15,1 años. La presencia es especialmente llamativa en Lérida, donde residen 796 mujeres con este nombre y su frecuencia es muy superior a la media nacional. Eso ayuda a entender por qué para muchas familias catalanas Ares no se percibe necesariamente como un nombre masculino. Su tradición femenina está mucho más asentada en determinadas zonas y responde a un origen diferente al del dios griego. Pero esa convivencia entre ambos usos sigue existiendo, aunque los datos muestran que en los últimos años el crecimiento masculino ha sido mucho más fuerte.

Los nombres cortos siguen ganando terreno

Ares encaja además en una tendencia bastante clara entre los nombres elegidos en los últimos años y es que cada vez gustan más los que tienen pocas letras, resultan fáciles de recordar y no necesitan abreviaturas. Y en este caso, con esas cuatro letras se tiene más que suficiente. Por otro lado, Ares funciona prácticamente igual en castellano, catalán y otros idiomas, algo que también puede pesar entre familias que buscan un nombre fácil de utilizar fuera de España.

No aparece entre los nombres más frecuentes del conjunto de la población española, donde siguen dominando clásicos como Antonio, Manuel, María Carmen o María. Pero eso es precisamente lo que buscan muchos padres: un nombre que sea reconocible, con historia, pero que todavía no esté en todas partes. Y los datos muestran que esa elección se repite cada vez más y si en los años 80 apenas había unas decenas de niños llamados Ares, en lo que llevamos de la década de 2020 ya superan ampliamente los 1.600. El nombre de un dios de la mitología griega que, siglos después, ha terminado encontrando un nuevo lugar en las listas de nombres de los bebés españoles.