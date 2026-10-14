El nombre árabe de niña que se utiliza en España y tiene un significado precioso que muchos padres querrían para su bebé: «Luminosa y bella como una flor»

Elegir el nombre del bebé supone darse cuenta de las muchas opciones disponibles y en las que no se piensa hasta que llega el momento. Están los nombres de siempre o los que ocupan cada año las listas de los nombres que más se eligen, como Lucía o Sofía, pero luego están también aquellos que son menos frecuentes y que de alguna manera parece que gustan cada vez más a los nuevos padres. Es el caso de Azahara, un nombre que tiene sus raíces en la lengua árabe y que esconde un significado relacionado con las flores. Su historia, además, está muy ligada a Andalucía.

Lo cierto es que aunque Azahara no es un nombre que suene por todos lados, tampoco puede decirse que sea desconocido en nuestro país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 7.829 mujeres que se llaman así y su edad media es de apenas 21,5 años. Una cifra que puede sorprender si tenemos en cuenta que hablamos de un nombre cuyo origen se remonta muchos siglos atrás. No está entre los más repetidos, es cierto, pero tampoco es de esos que obligan a tener que escucharlo dos veces para saber cuál es. De hecho, cada vez gusta más y si bien parece que tuvo un boom hace unos años, parece que ahora vuelve. En cuanto a su origen y significaod hay quien lo relaciona directamente con la ciudad de Medina Azahara, en Córdoba, su significado tiene otra conexión muy especial con la naturaleza.

El nombre árabe de niña que se utiliza en España y tiene un significado precioso

El significado más conocido de Azahara es el de «la flor». Su origen se encuentra en el árabe y está relacionado con la palabra zahra, de la que también procede el término azahar. Basta con pensar en las flores blancas de los naranjos para entender esa relación. Son pequeñas, tienen un olor bastante intenso y aparecen con la llegada de la primavera. En Andalucía, especialmente en ciudades donde abundan estos árboles, forman parte de una estampa que se repite cada año y que muchos vecinos reconocen incluso antes de ver las primeras flores.

Pero el azahar no sólo destaca por su aroma. Durante mucho tiempo también ha estado presente en las bodas, sobre todo en los adornos y ramos que llevaban algunas novias. Se utilizaba por su vinculación con la pureza y con el comienzo de una nueva etapa. Es una costumbre que hoy puede parecer antigua, aunque todavía se conserva en determinados lugares. Por eso, cuando se habla del significado de Azahara, no es extraño encontrar referencias a la delicadeza y la belleza, además de su traducción más habitual.

También conviene señalar que existe Zahara que es otro nombre aunque comparte raíz con Azahara. De todos modos en nuestro país aparecen como nombres femeninos diferenciados y cada uno tiene su propia presencia en las estadísticas del INE.

El INE confirma cuántas mujeres se llaman Azahara en España

Si consultamos las cifras del Instituto Nacional de Estadística, encontramos que 7.829 mujeres llevan el nombre de Azahara en España. Sin embargo, quizá lo más curioso no sea el número, sino su edad media: 21,5 años. Esto significa que, aunque se trata de un nombre con una historia muy antigua, las mujeres que lo llevan son, en conjunto, bastante jóvenes. No es lo que uno esperaría necesariamente de una denominación que tiene sus raíces en la época de Al-Ándalus. En cuanto a Zahara, ya que muchos lo confunden, tenemos que decir que el INE señala un total de 449 mujeres con una media de edad de 22 años. Son menos que Azahara aunque es curioso que la edad sea similar en ambos casos.

Qué tiene que ver el nombre Azahara con la historia de Córdoba

A pocos kilómetros de Córdoba se encuentran los restos de Medina Azahara, una ciudad que Abderramán III mandó construir en el siglo X y que llegó a convertirse en uno de los lugares más importantes del Califato de Córdoba. Su nombre viene del árabe Madinat al-Zahra, que suele traducirse como «la ciudad brillante» o ««la ciudad resplandeciente». Hoy en día, sus ruinas forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero lo cierto es que existe una historia bastante curiosa detrás de su nombre y es que según la leyenda, Abderramán III construyó la ciudad para una de sus mujeres, que se llamaba Azahara.

Y aunque es una versión muy conocida, nunca se ha podido demostrar que fuera así. A pesar de ello, y con el paso de los siglos, el nombre Azahara sí que ha seguido muy ligado a Córdoba, recordando su pasado árabe, sus calles llenas de naranjos y una ciudad que todavía despierta curiosidad. De hecho, el INE señala que gran parte de las mujeres llamadas Azahara no sólo están en Andalucía, sino que casi el 2% las encontramos en Córdoba.