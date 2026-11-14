Rafa Guerrero y los psicólogos expertos coinciden: «Los niños nacidos en diciembre tienen un 39% más de posibilidad de ser diagnosticado con TDAH»

El mes en el que nace un niño puede influir más de lo que pensamos en su experiencia escolar, dado que compartir aula, actividades y exigencias no significa encontrarse en el mismo momento de desarrollo, durante los primeros cursos. No lo parece, pero la diferencia de casi un año entre compañeros puede notarse al mantener la atención, seguir instrucciones o controlar impulsos. Y esa distancia madurativa condiciona cómo los adultos interpretan su comportamiento.

El psicólogo Rafa Guerrero ha llamado la atención sobre esta circunstancia al citar una investigación realizada en Canadá con cerca de un millón de escolares. Según explica, «los niños nacidos en diciembre tienen un 39% más de probabilidad de ser diagnosticados con TDAH que aquellos nacidos en enero». La cifra obliga a mirar lo que ocurre en clase, donde los pequeños nacidos al final del año comparten expectativas con otros que ya son once meses mayores. Sin embargo, esa mayor frecuencia de diagnósticos no significa que nacer en diciembre provoque el trastorno.

Rafa Guerrero: «Los niños nacidos en diciembre tienen un 39% más de posibilidad de ser diagnosticado con TDAH»

La investigación a la que alude Guerrero se publicó en 2012 en la revista científica Canadian Medical Association Journal. Sus autores analizaron los registros de 937.943 menores de entre seis y doce años de Columbia Británica, en Canadá, entre 1997 y 2008. Allí, el 31 de diciembre marca el límite de edad para incorporarse a un curso escolar, por lo que los nacidos en enero suelen ser los mayores y los de diciembre, los más pequeños.

Los resultados encontraron diferencias importantes entre niños y niñas. Entre los varones nacidos en diciembre, la probabilidad de recibir un diagnóstico de TDAH era un 30% superior a la de los nacidos en enero. En las niñas, era mucho mayor, y algo más alarmante ya que el incremento alcanzaba el 70%.

La diferencia de madurez entre compañeros de una misma clase

«La única diferencia entre esos niños es que unos llevan 11 meses más de vida, nada más. Están en la misma clase y se les exige lo mismo», explica el psicólogo. Es una situación cotidiana para docentes y familias. Dos alumnos pueden tener la misma edad administrativa y, aun así, mostrar capacidades diferentes para esperar su turno, organizar una tarea o permanecer sentados durante una explicación. En edades tempranas, esos meses cuentan mucho y pueden marcar además el resto de vida escolar del niño que tiene menos meses, tal y como ocurre con los niños de diciembre con respecto a los de enero.

Guerrero recuerda que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y señala la importancia de la corteza prefrontal, implicada en funciones como la planificación, la atención y el control de impulsos. Estas capacidades maduran a ritmos diferentes. Por eso, una conducta que parece llamativa al compararla con la de compañeros mayores puede resultar menos sorprendente si se considera la edad concreta del alumno. «Comparar a un niño de diciembre con uno de enero es comparar dos madureces distintas y llamar trastorno a la diferencia», advierte de forma clara Guerrero. Su planteamiento no supone que todos los diagnósticos realizados a los más pequeños sean incorrectos. Lo que cuestiona es que la comparación dentro del aula se convierta, por sí sola, en una medida suficiente para valorar dificultades que requieren un análisis clínico más amplio.

Cómo se debe evaluar el TDAH en niños y adolescentes

El diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se obtiene mediante una analítica ni una imagen cerebral. «No existe la prueba del TDAH, no hay un test ni analítica ni neuroimagen», señala Guerrero. Los profesionales valoran la historia del menor, la persistencia de los síntomas y su repercusión en la vida diaria, y recaban información de los entornos en los que se desenvuelve y cuál es su comportamiento, tanto en casa, como en el colegio y otros entornos en los que se mueva.

De hecho, importa comprobar si las dificultades aparecen tanto en casa como en el colegio y si interfieren realmente con el aprendizaje, las relaciones o las actividades cotidianas. Una revisión científica publicada en 2025, que reunió 32 estudios sobre edad relativa y trastornos del neurodesarrollo, encontró que los alumnos más jóvenes de su curso tenían un 38% más de probabilidad de recibir un diagnóstico de TDAH. Sus autores señalaron asimismo diferencias entre las valoraciones de profesores y familias.

Qué pueden hacer los profesores ante estas diferencias de edad

Para Guerrero, los docentes deben tener presente el mes de nacimiento antes de interpretar ciertas conductas como señales de alarma. Ajustar las expectativas a la etapa evolutiva no equivale a ignorar problemas persistentes ni a retrasar una evaluación cuando resulta necesaria. Significa observar al alumno en relación con su desarrollo y compartir con la familia información concreta sobre lo que sucede en clase, evitando que la edad de sus compañeros sea la única referencia. También permite distinguir una dificultad puntual de un patrón persistente.