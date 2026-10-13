El nombre de bebé más extendido en Castilla y León: casi 55.000 personas lo llevan en España y significa ‘don de Dios’

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Algunos padres buscan opciones originales y poco habituales, mientras que otros prefieren nombres tradicionales. En Castilla y León, hay uno que destaca por su popularidad y por su significado: «don de Dios». Lo llevan cerca de 55.000 personas en España.

Se trata de Mateo, el nombre de niño más elegido entre los bebés nacidos en Castilla y León durante 2024. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se registró en 194 ocasiones, una cifra que le permitió conservar el primer puesto por segundo año consecutivo. En segunda posición quedó Martín, con 161 recién nacidos, un nombre que durante años había encabezado la clasificación, pero que cedió el liderazgo en 2023.

El nombre de niño más repetido entre los nacidos en Castilla y León

El listado de los nombres masculinos más populares en la comunidad continúa con Hugo, que sumó 146 inscripciones; Leo, que alcanzó el cuarto puesto con 132; y Pablo, con 128. A continuación se sitúan Lucas (122), Enzo (116), Adrián (110), Daniel (103) y Alex (102), que completan los diez nombres más escogidos para los niños nacidos en Castilla y León a lo largo de 2024.

Mateo fue el nombre más elegido en Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En Soria empató en la primera posición con Martín, que también encabezó la clasificación en Zamora y Segovia, donde compartió el primer puesto con Pablo. En Palencia, por su parte, el nombre favorito para los recién nacidos varones fue Adrián.

Nombres más frecuentes por provincia

Estos los nombres de hombre más frecuentes en Castilla y León, según datos del INE a 1 de enero de 2025.