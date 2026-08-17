Los nombres de niño poco comunes que están de moda en Cataluña: son de orígenes muy diversos y cada vez los eligen más padres

Aunque Marc, Jan o Pol siguen siendo algunos de los nombres más habituales, cada vez son más los padres que optan por propuestas menos tradicionales. Entre los nombres que han ganado popularidad en los últimos años destacan Nil, Kai, Elies, Gael, Bru, Roc y Otto. Son opciones cortas, sencillas de pronunciar y con un aire moderno que refleja las tendencias de las nuevas generaciones.

Entre los nombres menos habituales aparecen opciones como Caietà, Erim, Gausi, Januk, Jofre, Martíxol, Mel, Miqueló, Otger o Rai. También encontramos alternativas como Oleguer, Nael, Neo, Sinan, Vador, Xavià, Telm y Teis. Por otro lado, hay nombres conocidos por buena parte de la población que todavía mantienen una presencia reducida. Es el caso de Saül, Néstor, Magí, Llorenç, Elian o Aniol.

Nombres de niño raros y bonitos que están de moda en Cataluña

En 2026, los nombres catalanes para niño combinan tradición y originalidad, con una creciente preferencia por opciones cortas, sonoras y poco habituales.

Adolf. Origen alemán. Significa «lobo noble».

Alberic. Origen germánico. Se relaciona con «rey de los elfos» o «gobernante sobrenatural».

Amadeu. Origen latino. Significa «el que ama a Dios».

Bartolomeu. Origen arameo. Significa «hijo de Talmai».

Blai. Origen latino. Es la variante catalana de Blas y se relaciona con «tartamudo».

Climen. Origen latino. Variante catalana de Clemente; significa «dulce» o «benigno».

Constantí. Origen latino. Significa «constante» o «firme».

Cristòfol. Origen griego. Significa «portador de Cristo».

Donat. Origen latino. Variante de Donato; significa «dado» o «entregado a Dios».

Doroteu. Origen griego. Significa «don de Dios».

Estanislau. Origen eslavo. Significa «gloria» o «el que alcanza la gloria».

Eusebi. Origen griego. Significa «piadoso» o «devoto».

Feliu. Origen latino. Variante catalana de Félix; significa «afortunado» o «feliz».

Fructuós. Origen latino. Significa «fructífero» o «fecundo».

Gonçal. Origen germánico. Variante catalana de Gonzalo; se relaciona con «preparado para la lucha».

Guifré. Origen germánico. Significa «deseo de paz».

Hipòlit. Origen griego. Significa «el que libera los caballos».

Isidre. Origen griego. Significa «regalo de Isis».

Leopold. Origen germánico. Significa «audaz» o «valiente».

Lluc. Origen latino. Se relaciona con «luz».

Manel. Origen hebreo. Forma catalana de Manuel; significa «Dios está con nosotros».

Maurici. Origen latino. Significa «moreno» o «de piel oscura».

Nadal. Origen latino. Significa «nacimiento» o «Natividad».

Nicolau. Origen griego. Variante catalana de Nicolás; significa «victoria del pueblo».

Osvald. Origen germánico. Significa «poder divino» o «gobierno de Dios».

Pep. Origen hebreo. Forma catalana de José; significa «Dios añadirá».

Raimon. Origen germánico. Forma antigua de Ramón; significa «protector» o «consejero».

Roderic. Origen germánico. Variante catalana de Rodrigo; significa «poder famoso».

Sanç. Origen latino. Variante catalana de Sancho; significa «santo» o «consagrado».

Serafí. Origen hebreo. Variante catalana de Serafín; significa «serpiente ardiente».

Sever. Origen latino. Significa «severo», «serio» o «riguroso».

Telm. Origen griego. Variante relacionada con Telémaco; se interpreta como «el que lucha de lejos».

Vador. Origen catalán. Es un nombre poco frecuente, relacionado con Salvador.

Xavià. Origen vasco. Variante de Javier; significa «casa nueva» o «casa luminosa».

Teis. Origen germánico. Nombre poco frecuente asociado a la idea de «pueblo» o «gente».

Cada vez más familias catalanas también se decantan por nombres de niño de otros orígenes, especialmente por opciones cortas, internacionales y fáciles de pronunciar.

Amir. Origen árabe. Significa «príncipe», «comandante» o «gobernante».

Aran. Origen vasco. Significa «valle».

Axel. Origen escandinavo. Significa «padre de la paz».

Bruno. Origen germánico. Significa «marrón» o «de cabello oscuro».

Dylan. Origen galés. Significa «hijo del mar».

Elian. Origen hebreo. Se interpreta como «Dios es mi luz».

Enzo. Origen italiano y germánico. Se relaciona con «señor de la casa» o «gobernante».

Ezra. Origen hebreo. Significa «ayuda» o «auxilio».

Gael. Origen celta. Se relaciona con «generoso» o «hombre de origen gaélico».

Ian. Origen escocés. Es una variante de Juan y significa «Dios es misericordioso».

Izan. Origen hebreo. Es una variante de Ethan y significa «fuerte» o «firme».

Kai. Origen hawaiano. Significa «mar».

Leo. Origen latino. Significa «león».

Liam. Origen irlandés. Es una variante de Guillermo y significa «protector decidido».

Luca. Origen latino. Significa «luminoso» o «el que resplandece».

Milo. Origen germánico. Se relaciona con «amable», «querido» o «gracioso».

Noah. Origen hebreo. Significa «descanso» o «paz».

Oliver. Origen latino y germánico. Se relaciona con «olivo» y «paz».

Thiago. Origen hebreo. Es una variante de Santiago y se interpreta como «el que suplanta».

Los más populares

Estos son los nombres más populares entre los niños nacidos en Cataluña en 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE):