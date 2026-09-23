El nombre de niño de 5 letras y de origen griego que Maluma ha elegido para su segundo hijo y está de moda

Maluma ha confirmado el nacimiento de su segundo hijo, un niño llamado Orión Londoño Gómez, fruto de su relación con Susana Gómez. El bebé nació el lunes 14 de septiembre de 2026 y ha sido el propio artista quien ha compartido la feliz noticia a través de las redes sociales. Orión se convierte en el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez, que ya son padres de una niña, París Londoño Gómez. La pequeña nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín.

El nacimiento del bebé llega apenas cuatro meses después de que Maluma y Susana anunciaran públicamente que iban a ser padres por segunda vez. La pareja hizo pública la noticia el pasado 10 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre en Colombia. Poco después, Maluma confirmó que esperaban un niño y reconoció que todavía estaban decidiendo qué nombre ponerle. Finalmente, se decantaron por Orión, que tiene sus raíces en la mitología griega, donde se asocia con un cazador gigante, hijo de Poseidón, que era conocido por su fortaleza.

Orión, el nombre del segundo hijo de Maluma

En la mitología griega, Orión era un gigante cuya historia cuenta con diferentes versiones. Una de ellas relata que nació gracias a Zeus, Poseidón y Hermes. Los tres dioses visitaron a Hirieo, un anciano que no podía tener descendencia pero deseaba profundamente tener un hijo. Como recompensa por su hospitalidad, los dioses decidieron concederle su deseo mediante un curioso ritual relacionado con la piel de un buey que habían sacrificado. Tras enterrarla, le indicaron que nueve meses después tendría un hijo. Transcurrido el tiempo, nació un niño al que llamaron Orión.

El mito presenta diferentes relatos sobre la vida y muerte del gigante. Según una de las versiones, Orión atacó a Mérope, hija de Enopión, y como consecuencia fue cegado por éste último. Posteriormente, Helios consiguió devolverle la visión y Orión pasó a convertirse en compañero de caza de Artemisa y Leto. El gigante llegó a prometer que acabaría con todos los animales de la Tierra, provocando la ira de Gea. Como castigo, la diosa hizo aparecer un enorme escorpión que terminó picando y matando a Orión. Otra versión atribuye a Artemisa el envío del escorpión.

También existe una tradición en la que Artemisa se enamora de Orión, provocando los celos de su hermano Apolo. Un día, Apolo desafió a Artemisa a acertar con su arco a un objetivo que se encontraba muy lejos. Sin saber que se trataba de Orión, la diosa lanzó su flecha y alcanzó a su amado. Cuando descubrió lo sucedido, quedó profundamente afectada y decidió colocar a Orión entre las estrellas para conservar su recuerdo.

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Nombres griegos para niños