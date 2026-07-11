El nombre de niño que ha sido calificado por la ciencia como el más bonito del mundo

Es muy común que, para muchos padres primerizos, la elección del nombre del bebé sea algo que les carcoma la cabeza y les quite el sueño. Dependiendo del género, está la duda de qué nombre quedará más bonito y que guste a ambos progenitores. Sin embargo, ante esta duda, la ciencia es concluyente, y afirma que este es el mejor nombre para ponerle a un bebé en 2026.

A muchos nos surge la pregunta: ¿existe el nombre de niño más bonito del mundo? Pues sí, al menos según un estudio de 2026, a cargo de la Universidad de Birmingham, que midió cómo suenan los nombres y qué emociones despiertan.

¿Cuál es el mejor nombre para un bebé?

Según concluye la investigación, el ganador a nivel global es Matthew, la versión inglesa de Mateo. Esto se debe a que el significado de este nombre en términos religiosos es el gran regalo de Dios. Este nombre lleva ya décadas instalado en los parques y aulas de todo el globo.

La puntuación elevada de este nombre se debe, sobre todo, a su cadencia equilibrada: es una palabra de tan solo dos sílabas que combinan consonantes plenas con vocales abiertas. En términos de marketing sonoro, es un nombre que se pronuncia claro, se escribe fácil y transmite cercanía.

Cómo elegir el nombre para un bebé

Elegir el nombre para un recién nacido no es un trámite menor, y la ciencia puede echarte un cable sin agobiarte con burocracia. En primer lugar, pronuncia en voz alta el nombre que tengas pensado varias veces y reflexiona acerca de la sensación que te deja.

En segundo lugar, valora la escritura. Nombres sencillos de escribir ahorran a tu hijo explicaciones externas en diferentes trámites o exámenes. Además, nombres comunes ahorran posibles burlas durante su etapa estudiantil, ya que están asentados entre la población.