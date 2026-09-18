Los niños que crecen rodeados de gritos a menudo desarrollan estos ocho hábitos

En muchas familias, los padres pueden elevar la voz en determinadas situaciones, pero cuando los gritos forman parte habitual de la convivencia, los niños pueden adoptar una serie de hábitos que se reflejan en su comportamiento y permanecen hasta la edad adulta. Según los psicólogos, uno de los patrones más repetidos es la tendencia a ocultar las emociones negativas como un mecanismo de protección. En la adultez, esto puede dar lugar a situaciones en las que la persona relega sus propias necesidades y deseos, dando prioridad a mantener la armonía y satisfacer a los demás antes que expresar aquello que realmente necesita.

Asimismo, pueden verse afectadas las relaciones interpersonales. Los niños expuestos a gritos pueden llegar a la edad adulta con más dificultades para confiar en otras personas o sentirse vulnerables ante los demás. En este contexto, investigaciones mediante técnicas de neuroimagen han identificado cambios en áreas relacionadas con el procesamiento de los sonidos y el lenguaje en adultos jóvenes que estuvieron durante su infancia sufrieron agresiones verbales constantes por parte de sus padres. Un estudio publicado en NeuroImage encontró, concretamente, diferencias en el giro temporal superior.

Los hábitos que desarrollan los niños que crecen en ‘hogares tóxicos’

Crecer en un entorno familiar impredecible puede influir en la manera en que una persona aprende a gestionar el estrés. Cuando un niño no sabe qué ocurrirá después, puede permanecer constantemente en estado de alerta, pendiente de cualquier cambio o conflicto. Aunque con el tiempo abandone ese entorno y tenga una vida independiente, esa sensación de peligro puede permanecer.

Por otro lado, en muchos hogares donde existe una dinámica disfuncional, los conflictos no se hablan abiertamente. Los miembros de la familia pueden aprender a guardar silencio, evitar determinadas conversaciones y actuar como si nada hubiera ocurrido.Con el tiempo, el niño puede interiorizar que expresar lo que siente sólo genera más problemas.

Asimismo, en algunas familias, una persona termina cargando de manera habitual con la culpa de los problemas familiares. Este papel puede tener consecuencias importantes en quien lo sufre, especialmente si desde pequeño recibe constantemente el mensaje de que él es el origen de los problemas o de que debe hacerse responsable de situaciones que no dependen de él.

Cuando un niño crece rodeado de discusiones, tensión, silencios prolongados o conflictos constantes, puede llegar a asumir que los conflictos forman parte natural de cualquier relación. El problema no es que existan desacuerdos, sino aprender que deben afrontarse mediante miedo, silencio, agresividad o evitación. En la edad adulta, estos patrones pueden repetirse sin que la persona sea plenamente consciente de su origen.

Incapacidad para poner límites

#culpa #bienestar ♬ sonido original – Ainhowinss ll Psicología 📚 @ainhowins Yo también decía que sí, todo… Aunque no me apeteciera, Aunque estuviera cansada, Aunque por dentro supiera que me estaba fallando. Solo para no decepcionar, Solo para que nadie se molestara. Hasta que entendí algo que me cambió la vida: Decir que sí a todo también es una forma de abandonarte. Si te cuesta poner límites sin culpa, no te pasa solo a ti es algo que se aprende y se entrena. Si quieres, puedes escribirme para iniciar tu proceso. Te abrazo. Ainhowins psicología. . . . #limites

Según explica la psicóloga Ainhoa Vila en uno de sus vídeos de TikTok (@ainhowins), la dificultad para establecer límites puede estar relacionada con diferentes procesos psicológicos. Entre ellos aparecen el miedo al rechazo, las experiencias de apego durante la infancia y la manera en que una persona desarrolla su identidad dentro de sus relaciones.

Una de las principales razones está relacionada con el temor al rechazo. Desde una perspectiva evolutiva, los seres humanos hemos necesitado formar parte de un grupo para garantizar nuestra supervivencia. Por eso, la posibilidad de quedar excluidos puede generar una respuesta emocional especialmente intensa.

Otro de los factores está relacionado con los primeros vínculos que se establecen durante la infancia. El psiquiatra y psicoanalista John Bowlby desarrolló la teoría del apego, según la cual las experiencias tempranas con nuestros cuidadores pueden influir en la forma en que posteriormente nos relacionamos con los demás. Cuando durante la infancia una persona aprende que el cariño, la atención o la aprobación dependen de comportarse de una determinada manera, en la edad adulta, este aprendizaje puede dificultar la capacidad de poner límites.

También puede aparecer un patrón de complacencia cuando durante la infancia establecer límites tenía consecuencias negativas. Si cada intento de decir «no» provocaba castigos, discusiones, amenazas o rechazo, el niño puede aprender que resulta más seguro ceder. Con el tiempo, evitar el conflicto puede convertirse en una respuesta automática. De esta manera, mantener la tranquilidad de quienes la rodean termina siendo más importante que defender sus propios límites.

«Cuando tienes que justificar demasiado un límite, tu cerebro no lo vive como símbolo de protección sino como un ataque», concluye la psicóloga.