La icónica chaqueta militar negra y dorada de Michael Jackson sale a subasta por más de 400.000 euros

Michael Jackson vuelve a ser protagonista de una subasta de objetos musicales con una de las prendas más reconocibles de su vestuario. Se trata de una espectacular chaqueta militar en negro y dorado, confeccionada a medida y utilizada por el artista durante una etapa especialmente vinculada a sus discos Dangerous y HIStory. La pieza, que permaneció durante años en manos del rapero y bailarín noruego Omer Bhatti, será ofrecida al mejor postor dentro de una próxima venta de memorabilia musical organizada por Propstore en Londres. Su precio estimado podría superar los 400.000 euros, una cifra que refleja el interés que todavía despiertan las prendas personales del Rey del Pop.

Una chaqueta que Michael Jackson llevó en los años 90

La prenda fue diseñada específicamente para Michael Jackson y forma parte de una de las etapas más reconocibles de su carrera. El cantante la lució en numerosas ocasiones entre 1994 y 1996, coincidiendo con las eras de Dangerous y HIStory, dos periodos en los que su imagen estuvo especialmente marcada por los uniformes militares, los detalles dorados y las siluetas estructuradas.

Una de las apariciones más recordadas tuvo lugar el 8 de octubre de 1994, cuando Michael Jackson acudió al concierto Elvis: The Tribute, celebrado en el Pyramid Arena de Memphis. El cantante asistió acompañado por Lisa Marie Presley y Priscilla Presley y eligió precisamente esta chaqueta negra y dorada para la ocasión.

De Michael Jackson a Omer Bhatti

La procedencia de la pieza es uno de sus principales atractivos. La chaqueta pertenece a la colección personal de Omer Bhatti, rapero y bailarín noruego que mantuvo una estrecha relación con Michael Jackson.

Según la información de la subasta, el propio Jackson se la entregó a Bhatti en Túnez durante la gira mundial HIStory de 1996. Desde entonces, la prenda permaneció en su colección personal hasta llegar al mercado de memorabilia. Esta procedencia directa aporta a la chaqueta un valor añadido para los coleccionistas, ya que no se trata únicamente de una pieza asociada visualmente al artista, sino de una prenda que estuvo en su poder y que posteriormente fue entregada por él.

Más de 400.000 euros por una pieza única

La estimación sitúa la chaqueta entre las piezas de mayor valor de la próxima subasta. La previsión es que pueda superar los 400.000 euros, aunque será la puja la que determine finalmente cuánto está dispuesto a pagar un coleccionista por hacerse con ella.

Propstore ha incluido la prenda en su Music Memorabilia Live Auction: London Fall 2026, una subasta dedicada a objetos vinculados a grandes nombres de la música. La cita está prevista para los días 1 y 2 de octubre de 2026 en Londres y reunirá más de 70 piezas destacadas, entre ellas diferentes objetos relacionados con Michael Jackson.

Otras prendas de Michael Jackson salen a la venta

La chaqueta militar no será el único objeto procedente de la colección de Omer Bhatti que cambiará de manos. Entre los lotes también aparecen unas botas de cuero negro diseñadas por Stamati Mastroianni y una chaqueta de estilo universitario personalizada de la firma japonesa Sailors.

Esta última tiene además una historia vinculada a una de las facetas más conocidas de Michael Jackson. El cantante la llevó en junio de 1993 durante una visita a un hospital infantil de Washington. La selección demuestra hasta qué punto el vestuario del artista se ha convertido en una categoría propia dentro del mercado de memorabilia musical.

Un guante utilizado durante el Victory Tour

Entre las piezas destacadas de la subasta también figura un guante personalizado con incrustaciones de cristales de Swarovski, realizado por Bill Whitten para Michael Jackson. En este caso, la pieza no procede de la colección de Bhatti, pero sí tiene una conexión directa con el artista: fue utilizada sobre el escenario durante el Victory Tour de 1984.

Aquella gira fue especialmente significativa porque reunió a los seis hermanos Jackson y coincidió con el enorme éxito alcanzado por Thriller y con la consolidación de Michael Jackson como artista en solitario.

Junto a estas piezas también se ofrece una mascarilla de seda plisada en rojo, un color poco habitual dentro de los accesorios que utilizaba el cantante en público, ya que las negras eran mucho más frecuentes. La variedad de objetos permite reconstruir parte de la estética que Michael Jackson convirtió en una de las más reconocibles de la música popular.