Carmen Lomana posa sonriente con Belén Esteban y lanza otro dardo a Juls Janeiro: «Es una choni»

La guerra dialéctica entre Carmen Lomana y Juls Janeiro suma un nuevo capítulo. La socialité ha vuelto a responder públicamente a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario después de que la joven arremetiera contra ella y le pidiera que se mantuviera al margen. El enfrentamiento comenzó después de unas declaraciones de Lomana sobre Juls que no sentaron nada bien a la influencer, quien recordó un comentario que la colaboradora habría realizado cuando ella tenía 18 años. Ahora, lejos de rebajar el tono, Carmen Lomana ha contestado con contundencia en Aruseros, donde ha dejado varias frases dirigidas directamente a la hija del torero.

Todo comenzó cuando Juls Janeiro decidió responder a Carmen Lomana después de que la socialité volviera a pronunciarse sobre ella. La joven no dudó en cuestionar públicamente el interés que, a su juicio, podían tener las opiniones de Lomana sobre su vida. «Carmen Lomana se podía callar un poquito», afirmó Juls, recordando además que la colaboradora había hecho años atrás un comentario que considera especialmente desagradable hacia ella. «No sé qué hace esa señora hablando de mí cuando no tiene vela en este entierro», añadió, dejando claro que no entendía por qué Lomana continuaba opinando sobre su persona.

Pero la frase que terminó elevando el tono del enfrentamiento fue otra. «Su opinión no interesa», sentenció Juls Janeiro, después de pedir a la socialité que se callara. Una declaración que no ha tardado en encontrar respuesta. Carmen Lomana ha recogido el guante y ha contestado a la joven desde un evento de Nivea en Madrid, dejando claro que no piensa retirar sus opiniones ni guardar silencio por las críticas recibidas. «Me parece muy choni», ha empezando diciendo. «No soporto la arrogancia de nadie cuando acaba de empezar», ha añadido Carmen Lomana. Una frase con la que marca distancia respecto a Juls y reivindica su propia trayectoria pública.

La colaboradora lleva décadas vinculada al mundo de la sociedad, la televisión y los medios de comunicación y ha convertido sus opiniones sobre personajes públicos en una parte habitual de sus intervenciones televisivas. Precisamente por eso, no parece dispuesta a aceptar la petición de Juls de mantenerse en silencio. «Lo de que a nadie le interesa mi opinión, cuando lleve tanto tiempo como llevo yo opinando, ya lo veremos…», señala.

Con estas palabras, la colaboradora deja claro que no tiene intención de dejar de pronunciarse sobre aquellos asuntos o personajes que formen parte de la actualidad social, pese a las críticas que pueda recibir por ello. Además, durante el evento de Nivea en Madrid, Carmen Lomana coincidió con Belén Esteban, con quien posó muy sonriente ante las cámaras, en una imagen que cobra especial interés después de la reciente polémica protagonizada por la princesa del pueblo y Juls Janeiro. Ambas se mostraron relajadas y cómplices durante el encuentro, dejando una de las imágenes más llamativas de la jornada.