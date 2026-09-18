Bárbara Mirjan, Ágatha Ruiz de la Prada… ¿Quién llevó el mejor look? Escoge tu favorito de los Premios Escaparate

La plaza Virgen de los Reyes de Sevilla volvió a convertirse este jueves en el gran escaparate de la sociedad española con la celebración de la decimonovena edición de los premios Escaparate. La cita reunió a numerosos rostros conocidos del mundo de la aristocracia, la televisión, la moda y la crónica social, que no quisieron perderse una de las noches más señaladas del calendario sevillano. Desde Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que están a punto de celebrar su primer aniversario de boda, hasta Manuel Filiberto de Saboya, que acudió en solitario y sin Adriana Abascal, pasando por nombres como Norma Duval, Ágatha Ruiz de la Prada, Anabel Pantoja, Gloria Camila, María José Suárez o Antonia Dell’Atte, la noche dejó una auténtica pasarela de tendencias.

Y es que, más allá de los premios y de los reencuentros entre rostros conocidos, los looks volvieron a ser uno de los grandes protagonistas de la noche. Vestidos de gala, apuestas más arriesgadas, inspiración taurina, clásicos renovados y estilismos que no pasaron desapercibidos desfilaron ante los focos en una velada marcada por la moda. Ahora queremos poner a prueba tu memoria y tu ojo fashion: ¿cuánto recuerdas de los looks que eligieron los invitados a los Premios Escaparate? Atrévete con nuestro test y demuestra cuánto sabes de la alfombra roja de una de las grandes citas sociales de Sevilla.