Cayetano Martínez de Irujo habla sobre su infancia: «Me pegaban sin motivo y me daba miedo decírselo a mi madre»

Pocas veces la aristocracia concede entrevistas tan sinceras y esta es una de esas ocasiones especiales. Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba y marido de Bárbara Mirjan, ha sido durante décadas uno de los representantes de esa clase alta que siempre veíamos en las revistas y bajo el foco de las cámaras. Le hemos visto en actos sociales, sonriendo y siendo la representación de una de las casas nobles más importantes de España. Pero pocas veces se ha sabido qué había detrás de esa sonrisa. Ahora, en una entrevista, Cayetano se ha abierto y ha contado detalles de su vida que pocos conocían.

Con motivo del centenario del nacimiento de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, se ha publicado La última duquesa, un trabajo que, a través de sus recuerdos y de los testimonios de personas cercanas, crea un retrato amable de una de las mujeres más singulares de la aristocracia española. Las cámaras la vieron bailar, expresarse y demostrar que, pese a ser una de las mujeres con más títulos nobiliarios del mundo, nunca perdió la sencillez que la caracterizaba. Una mujer que no solo dejó una profunda huella en su familia, sino también en todo un país.

La conversación que Cayetano Martínez de Irujo ha mantenido delante de las cámaras no ha sido sencilla y es que se ha abierto sobre algunos de los momentos más complicados de su vida. Desde sus problemas con las drogas, pasando por momentos felices junto a su madre, anécdotas y otros secretos que nunca antes había contado, el hijo de Cayetana de Alba se ha mostrado como pocas veces.

Cayetano Martínez de Irujo desde dentro

Delante de las cámaras del programa Plano General de RTVE, la entrevista comienza con el libro. Cuando le preguntan si su madre era una mujer irrepetible, este afirma: «Lo era y además con una vida única. La pena es que en los últimos años se ha resaltado la enfermedad social que ha producido en este país, un sector de la prensa que, para mí, es infame y que se dedica a juzgar la vida de las personas y a manipularla», afirma. Después, al ser preguntado sobre cómo se ve a sí mismo, responde: «Honesto, trabajador y, sobre todo, buena persona».

La entrevista refleja cómo Cayetano Martínez de Irujo fue un incomprendido dentro de su propia casa, pero también cómo consiguió grandes éxitos por sus propios méritos. Quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y fue campeón del mundo, un momento en el que la duquesa de Alba se dio cuenta y se volcó con él. Una vida que, como él mismo relata, no ha sido fácil.

«La aristocracia no es rentable, hay que hacerla rentable»

Duque de Arjona y conde de Salvatierra, Cayetano es preguntado sobre si la aristocracia realmente es tan rentable como lo fue antes y no duda en responder: «No, en absoluto. No es rentable por ninguno de los lados… Hay que hacerla rentable. Hace 20 años, en un almuerzo en mi palacio, dije: ‘Después de 500 años, tendremos que hacer algo por nosotros mismos para hacer algo por revalidar los títulos’ y me miraron con cara rara», afirma. Dentro de la conciencia que existía en su mente sobre su posición, terminó siendo uno de los grandes apoyos de la duquesa de Alba y el elegido para llevar a hombros la Casa de Alba. Un momento que permitió a su madre casarse por tercera vez y, como él mismo afirma, «bajarse del trono».

«Me pegaban sin razón»

Cuando nació Eugenia Martínez de Irujo, la única hija del matrimonio con Luis Martínez de Irujo, Fernando y él se quedaron en un «limbo», puesto que ella se quedaba al lado de su madre por las normas de la época. Cayetano explica que quedaron al cuidado de las nannys y hace una dura confesión: «Tengo experiencias terribles. A mí me pegaban sin razón. Yo no me rebelaba, simplemente preguntaba y quería saber por qué no podíamos hacer la misma vida que los otros niños. Nosotros no éramos una familia real e insistía… Ahí es cuando me pegaban y mi madre no lo sabía. Me daba miedo decírselo a mi madre, porque la veíamos una vez al día y era como chivarse al alcaide de la prisión. Además, me decían que si me chivaba, me iban a dar más fuerte», afirma.

La vida de Cayetana de Alba estuvo ligada a la realeza y la aristocracia y existen fotografías de ella junto a Alfonso XIII e incluso el emérito Juan Carlos I. Cayetano Martínez de Irujo también se expresa sobre la monarquía y afirma: «Creo que Juan Carlos I hizo un reinado magnífico, hasta que cometió dos errores graves, pero el balance es positivo y es injusto el trato que está teniendo. Felipe VI, que le conozco desde pequeño, era uno de los sucesores al trono más preparados del mundo, junto a Guillermo de Inglaterra».

Bárbara Mirjan y la relación que cambió su vida

Cayetano ha sido afortunado en el amor y él mismo lo afirma. «La primera vez que he podido tener una relación en serio y sentida, que no tenía miedo y donde mis traumas de pequeño han desaparecido, ha sido con Bárbara. Antes de eso no era capaz. Antes de eso no era capaz de querer, porque no me quería a mí mismo. Incluso tuve dos o tres episodios de depresión», afirma.

Entre varias preguntas que le hacen, Cayetano admite que es creyente, que es muy de Semana Santa gracias a la Hermandad de los Gitanos y que, de vez en cuando, reza. Después es preguntado por el feminismo y responde contundente: «Es una gilipollez. La verdad, cuando uno respeta y adora a la mujer, como yo, esa palabra te parece una chorrada. Alguien que demostró feminismo sin serlo fue mi madre. Fue una pionera del empoderamiento de la mujer y de todo lo que representa, sin que nadie la atosigue. La mujer no necesita que la defienda nadie, porque es mucho más lista que el hombre, pero en cuestión de fuerza y abuso sexual ahí sí, pero eso no se llama feminismo, eso es justicia social», afirma.

Entre otras cuestiones, el duque de Arjona y conde de Salvatierra habla de cómo vivió la Movida madrileña al ser preguntado por Madrid. «La viví de manera intensa, pero hubiera quitado la droga. De lo único que me arrepiento en mi vida es de la droga, de la cocaína. Me costó salir, pero lo hice gracias al deporte», reconoce.

En este programa se ha hablado de muchas cosas y se ha hecho un retrato honesto de Cayetano Martínez de Irujo. Un personaje de la aristocracia y de la crónica social que ha llenado portadas y titulares, pero que en esta ocasión se ha mostrado más allá de los títulos: como un hombre con una historia personal, ideas claras y una determinación que le ha acompañado durante toda su vida.