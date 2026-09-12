Los veterinarios expertos avisan a los dueños de gatos: «Aprenden a manipularnos para conseguir lo que quieren»

Los gatos siempre han tenido fama de ariscos e independientes, pero lo cierto es que pueden crear vínculos muy estrechos con su «familia humana». Por eso, los observan con atención y aprenden sus rutinas, horarios, costumbres y comportamientos. De esta observación pueden surgir aprendizajes muy positivos que favorecen el entendimiento y, por ende, hacen más sencilla la convivencia. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario. Los gatos pueden aprender y repetir determinadas conductas negativas porque, sin darnos cuenta, nosotros mismos las hemos reforzado. El animal simplemente interpreta que ese comportamiento le permite conseguir algo que desea y, por tanto, lo repite una y otra vez.

¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, el gato se sube a la mesa mientras comemos y nosotros no queremos que lo haga? Aunque la intención sea regañarlo para que no vuelva a hacerlo, puede interpretar que este comportamiento es una forma eficaz de conseguir nuestra atención. De esta manera, terminamos reforzando sin querer una conducta que pretendíamos corregir. Ahora bien, en ningún caso debemos pensar que el gato actúa así para manipularnos deliberadamente o para molestarnos. Como explica el veterinario Carlos Gutiérrez, «simplemente ha descubierto que una determinada estrategia funciona».

Cómo manipulan los gatos a sus dueños para conseguir lo que quieren

Uno de los aspectos que Carlos Gutiérrez destaca de la observación que los gatos hacen de sus cuidadores es precisamente «el don de la paciencia». Una cualidad que, como apunta el veterinario, no siempre encaja demasiado bien con el carácter de estos animales, ya que muchos están acostumbrados a querer las cosas de inmediato. Para explicar cómo puede aprender un gato a ser paciente, pone como ejemplo uno de los momentos más habituales del día: la hora de comer.

Si el animal espera tranquilo, sentado y sin maullar insistentemente hasta que llega su comida, podemos considerar que tiene cierta paciencia. Y, según el experto, esa conducta puede haberla aprendido de su cuidador. La razón es sencilla. Si no respondemos inmediatamente a todas sus demandas, el animal acaba entendiendo que tiene que esperar unos instantes para conseguir aquello que quiere. De esta forma, aprende que sus necesidades van a ser atendidas, pero no necesariamente justo en el momento en el que las reclama.

Carlos recomienda mantener esos pequeños tiempos de espera en lugar de responder de inmediato cada vez que el gato reclama algo para enseñarle que «hay momentos en los que va a tener que esperar y no pasa absolutamente nada», según recoge Experto Animal. Desarrollar esta paciencia puede resultar especialmente complicado en gatos más demandantes, pero es fundamental para establecer una convivencia mucho más equilibrada.

Sin embargo, frente a la paciencia, puede aparecer otra conducta cuando no establecemos límites claros y terminamos cediendo constantemente ante las demandas del animal: la manipulación. Más allá de la comida, el gato puede buscar nuestra atención mediante maullidos, comportamientos insistentes o incluso interrumpiendo aquello que estamos haciendo. Si cada vez que reclama conseguimos que le hagamos caso, aprenderá que esa estrategia funciona y tenderá a repetirla.

La importancia de poner límites

Mucha gente cree que educar a un gato es prácticamente imposible. Sin embargo, con unas pautas sencillas, paciencia y, sobre todo, entendiendo cuáles son sus necesidades naturales, establecer unas normas en casa puede convertirse en una tarea mucho más sencilla.

Los primeros meses de vida son especialmente importantes para el aprendizaje. Durante esta etapa, los gatos observan e imitan a su madre y comienzan a familiarizarse con diferentes comportamientos. Por ello, se recomienda que permanezcan junto a ella y sus hermanos durante las primeras semanas, antes de incorporarse a un nuevo hogar.

Una vez en casa, de las estrategias más recomendadas consiste en recurrir al refuerzo positivo. Consiste en premiar al animal cuando hace algo bien, ya sea mediante una caricia, palabras agradables o una pequeña recompensa que le resulte atractiva. De esta manera, el gato relacionará ese comportamiento con una experiencia positiva y tendrá más probabilidades de repetirlo.

Por otro lado, el entorno también influye en su aprendizaje. Las sesiones de entrenamiento deben ser breves y frecuentes, evitando estímulos que puedan distraer al animal. El objetivo es conseguir que el gato mantenga la atención durante unos minutos sin convertir el aprendizaje en una experiencia estresante para él.

Los expertos insisten en la importancia de ofrecerles espacios y objetos donde puedan desarrollar sus conductas naturales, como trepar, rascar o esconderse, sin causar daños. Los rascadores permiten que afilen sus uñas, mientras que los árboles o estructuras para gatos les ofrecen la posibilidad de trepar y situarse en lugares elevados. Los juguetes que simulan presas, por su parte, pueden servir para satisfacer su instinto de caza.

La constancia también resulta esencial. El gato debe aprender desde pequeño qué comportamientos están permitidos y cuáles no, pero siempre teniendo en cuenta que muchas de sus acciones responden a necesidades naturales. La clave no consiste únicamente en prohibir, sino en ofrecer una buena alternativa.