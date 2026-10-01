Los educadores caninos coinciden sobre los dóberman: «Suelen mantenerse atentos a su entorno porque tienen un fuerte instinto de protección»

El vínculo entre los perros y los humanos es tan fuerte en determinadas ocasiones por el instinto de protección que tiene el animal con respecto a su dueño. Aunque, hay algunas razas que destacan por su inteligencia, lealtad, obediencia y apego hacia las personas con las que conviven en su día a día como es el caso del dóberman. Esta raza suele presentar un comportamiento de alerta constante ante los desconocidos, ruidos y movimientos inesperados.

La característica principal: protección

Los dóberman son una raza de perros originarios de Alemania. Esta creación derivó de distintos cruces, aunque no existe un registro concreto de las razas que participaron en su desarrollo. Al mismo tiempo, los expertos confirman que esta raza debe tener una educación apropiada durante sus primeros meses de vida sobre todo, ya que puede afectar a la manera en la que responden a los estímulos o reaccionan a determinadas situaciones.

¿Qué necesitan los dóberman?

Los animales suelen requerir de cuidados y educación para evitar la agresividad. En el caso de los dóberman, necesitan realizar actividad física frecuente y trabajar los estímulos mentales. Unos estímulos que se podrán tratar mediante paseos, juegos y ejercicios de obediencia que garanticen su bienestar.

En España, esta raza no se encuentra dentro de la lista de perros potencialmente peligrosos (PPP) a nivel nacional. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña sí que los consideran dentro de su reglamento como PPP.

La importancia de la socialización

Esta raza de perros destaca por su obediencia y comportamiento, pero si no se trabaja la socialización con distintos perros ambos factores se verían sustituidos por la agresividad y el mal comportamiento. Por lo tanto, los expertos afirman que para que esto no suceda se debe educar desde el principio con entrenamientos constantes y órdenes claras. Así que, la compañía, actividad y educación proporcionan el desarrollo de una conducta estable y adaptada a la vida familiar del animal sin perjudicar a su crecimiento.