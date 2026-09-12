La millonaria colección de relojes de Fernando Alonso: de un Apple Watch a un Richard Mille de 1,3 millones de euros

Fernando Alonso ha convertido la velocidad en una forma de vida. Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto asturiano también comparte con el mundo de la alta relojería una obsesión por la precisión, la tecnología y los materiales de vanguardia. Su colección incluye algunas de las piezas más exclusivas de la relojería suiza. Y en la imagen que acompaña este artículo aparece una de sus incorporaciones más recientes: un reloj que conecta directamente con su actual aventura en Aston Martin.

Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin F1 – unos 10.500 euros

El reloj que lleva Alonso en la fotografía es el Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, presentado con motivo de la llegada de Breitling como reloj oficial de Aston Martin F1 en 2026. Alonso y Lance Stroll están vinculados a esta nueva colaboración. La pieza tiene una estética muy reconocible. Su característico verde Aston Martin Racing Green, combinado con detalles en verde lima, conecta directamente con la decoración del monoplaza.

La caja está realizada en titanio, un material especialmente apreciado en competición por su combinación de ligereza y resistencia, mientras que la esfera utiliza fibra de carbono, otro material estrechamente ligado al mundo de la Fórmula 1. La edición está limitada a 1.959 unidades, en homenaje al año del debut de Aston Martin en la Fórmula 1. Su precio se sitúa alrededor de los 10.500 euros. El Navitimer, además, tiene una historia muy ligada al automovilismo. En los años 50 fue utilizado por pilotos como Jim Clark y Graham Hill, lo que convierte esta nueva colaboración en un interesante puente entre el automovilismo clásico y la Fórmula 1 moderna.

Richard Mille RM 67-02 – cientos de miles de euros

Mucho antes de la llegada de Breitling a Aston Martin, Alonso ya tenía una relación especial con Richard Mille, una de las firmas más exclusivas de la alta relojería. El RM 67-02 es quizá el reloj que mejor representa su lado más tecnológico. Fue desarrollado pensando en el deporte de alto rendimiento y destaca por una característica fundamental: su extraordinaria ligereza.

El reloj pesa apenas 32 gramos, incluida la correa, una cifra que permite entender hasta qué punto Richard Mille ha llevado la búsqueda de la ligereza al extremo. Su caja combina materiales como Carbon TPT y Quartz TPT, mientras que el movimiento automático está fabricado sobre una base de titanio de grado 5. Además, existe una versión única creada específicamente para Fernando Alonso, inspirada en los colores de su casco.

Richard Mille RM 47 Tourbillon – alrededor de 1,3 millones de euros

Pero si hay una pieza capaz de dejar sin palabras a cualquier coleccionista es el Richard Mille RM 47 Tourbillon. Creado a partir de una conversación entre Fernando Alonso y Richard Mille, el reloj está inspirado en la cultura japonesa y el código de honor de los samuráis.

Su exclusividad queda patente en una cifra: solo se fabricaron 75 unidades. Su elemento más espectacular es una armadura de samurái realizada en oro amarillo, grabada y pintada completamente a mano, que protege el movimiento tourbillon.

La fabricación de esta diminuta figura requirió 16 horas de grabado y nueve horas de pintura, demostrando el enorme nivel de trabajo artesanal que esconde la pieza. Su valor puede situarse alrededor de los 1,3 millones de euros, aunque la cotización puede variar dependiendo de la valoración de la pieza y de las condiciones del mercado.

Apple Watch negro con correa negra de tejido

Frente a estas extraordinarias piezas de alta relojería, Alonso también utiliza una opción mucho más discreta y funcional: un Apple Watch negro con correa negra de tejido.

El contraste con sus relojes de Richard Mille no podría ser mayor. Mientras que algunas de sus piezas mecánicas alcanzan cientos de miles o incluso más de un millón de euros, el Apple Watch representa la cara más práctica de la tecnología que utiliza en su día a día. Su diseño en color negro, acompañado de una correa negra de tejido, apuesta por la discreción y encaja con una estética deportiva y funcional.