Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: las fotos que muestran que siguen en modo luna de miel

Hay parejas que, después de pasar por el altar, bajan un poco las revoluciones. Y luego están Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que parecen empeñados en demostrar que el famoso dicho de «te casaste, la cagaste» no siempre acierta. Si alguien tenía dudas, ellos las despejaron durante la gala de entrega de los Premios Merca2 2026, celebrada en Madrid.

Acudieron al evento y posaron ante los fotógrafos, y acabaron robando todas las miradas. Entre sonrisas cómplices, miradas de esas que dicen más que mil palabras, la pareja protagonizó una de las escenas más tiernas de la noche.

Lo cierto es que, desde que se dieron el «sí, quiero» el pasado 4 de octubre de 2025, no les habíamos visto tan cariñosos en un acto público. Lejos de mostrarse comedidos, Cayetano y Bárbara parecían vivir en su propia burbuja, ajenos al resto de invitados y dejando claro que la luna de miel, al menos en lo sentimental, todavía continúa.

Su historia comenzó en el verano de 2016, cuando se conocieron en Marbella. Desde entonces han mantenido una relación discreta, aunque sólida, que terminó culminando con una boda muy esperada. Ahora, varios meses después del enlace, las imágenes hablan por sí solas: complicidad, gestos de cariño y una naturalidad que demuestra que siguen disfrutando el uno del otro.

En unos premios donde muchas veces predominan las poses estudiadas, ellos optaron por dejarse llevar. El resultado fue un desfile de gestos espontáneos que no pasó desapercibido. Hubo palabras al oído, hubo sonrisas y hubo esas miraditas que cualquiera reconoce al instante. Vamos, que si el amor cotizara en bolsa, ellos cerraron la jornada al alza.