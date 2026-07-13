Cayetano Martínez de Irujo, el único apoyo de su hermano Fernando en su cumpleaños

Fernando Martínez de Irujo ha vivido un fin de semana muy especial. El pasado sábado, 11 de julio, sopló las velas de su 67º cumpleaños en una fiesta en la que quiso reunir a sus familiares y amigos más cercanos para conmemorar esta fecha tan señalada. Según lo publicado, la celebración estuvo marcada por el buen ambiente y la complicidad entre los asistentes. Sin embargo, la jornada no transcurrió exactamente como había imaginado. Y es que, aunque estuvo arropado por íntimos amigos como Maximiliano de Habsburgo, Inés Domecq y su marido, Javier Martínez de Irujo, o Javier Soto, no contó con la presencia de buena parte de su familia. De hecho, los únicos representantes del clan Alba que acudieron al encuentro fueron su hermano Cayetano Martínez de Irujo y su cuñada, Bárbara Mirjan, convirtiéndose en su único apoyo fraternal durante la celebración.

Como no podía ser de otra manera, la ausencia del resto de los miembros de la familia no ha pasado desapercibida. Y sobre todo si se tiene en cuenta que Fernando nunca ha destacado por protagonizar ninguna polémica, sino más bien por todo lo contrario, ya que habitualmente ha preferido pasar desapercibido y consolidarse como el hijo más discreto de la duquesa de Alba. Además, muchos lo consideran como el elemento reconciliador entre todos sus hermanos, los cuales han estado enfrentados durante años.

Por ahora, se desconoce el motivo por el que no han acudido el resto de sus hermanos ni ninguno de sus sobrinos. En especial Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, con la que mantiene una excelente relación desde siempre.

Tal y como ha sacado a la luz Informalia, el digital encargado de anunciar los datos mencionados, el cumpleaños tuvo lugar en el Casino de Madrid y, a pesar de que no puedo contar con la lista de invitados por completo, Fernando Martínez de Irujo disfrutó mucho. Y es que, además de celebrar que cumple un año más, también ha festejado (por segunda vez) que ha sido capaz de superar un importante bache de salud.

Fernando fue diagnosticado de cáncer de páncreas el pasado mes de septiembre. Se trata de uno de los tumores más letales, pero, por suerte, Fernando ha respondido al tratamiento de la mejor de las maneras y, aunque lo ha querido vivir desde la máxima discreción posible, en diciembre reapareció ante las cámaras para anunciar que se encontraba bien y organizar una fiesta para celebrarlo. Lo hizo en un selecto club de Madrid, donde invitó a más de 80 personas. A diferencia de su último cumpleaños, en esa ocasión, sí que contó con el apoyo y la presencia de su hermana Eugenia Martínez de Irujo.