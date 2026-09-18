Los amantes del true crime están de enhorabuena: ‘La historia de Lizzie Borden’ es la última asesina que llega a Netflix

Se suele decir que la principal diferencia entre una película y una serie es que la primera se dirige inevitablemente hacia su desenlace, mientras que la segunda trabaja a contrarreloj para seguir manteniéndose viva, construyendo nuevas tramas y conflictos. Monstruo es una antología de pequeñas miniseries, pero su concepto creativo puede estirarse hasta la saciedad, sobre todo teniendo en cuenta que cada arco cuenta la historia de un asesino en serie. Y de eso, en Estados Unidos andan bastante sobrados. El último capítulo de la saga true crime acaba de aterrizar en Netflix; Lizzie Borden es la primera asesina de la franquicia creada por Ian Brennan y Ryan Murphy.

Con mayor o menor acierto en su planteamiento, los thrillers de Monstruo siempre han terminado siendo productos virales dentro de la «gran N roja». De hecho, la primera temporada que retrata el perfil de Jeffrey Dahmer es todavía a día de hoy la séptima serie de habla inglesa más vista de su historia, con más de 1.000 millones de horas vistas por parte de los suscriptores de la plataforma. Al tratamiento de esa primera ronda de episodios protagonizada por Evan Peters le siguió el análisis ficcional del caso de Lyle y Erik Menendez y, el pasado año, la encarnación de Ed Gein por parte de un escalofriante Charlie Hunnam.

Ahora, el servicio de streaming estrenó ayer, 17 de septiembre, los 8 capítulos que narran los brutales asesinatos de Lizzie Borden, que conmocionaron a América a finales del siglo XIX.

‘Monstruo: la historia de Lizzie Borden’: sinopsis y reparto

La trama de la cuarta temporada de Monstruo se ubica dentro del contexto de una época victoriana tardía, donde se daban unas normas sociales estrictas y seguían existiendo grandes prejuicios alrededor de las diferencias de clases en el género.

Bajo este pretexto, la historia gira en torno a Lizzie Borden, la hija menor de Andrew Borden, que se convierte en la principal sospechosa del asesinato de este y su madrastra, Abby Borden. A lo largo de los diferentes episodios, el argumento explora la tensión familiar previo al desenlace mortal, en el que los Borden murieron tras varios hachazos en su casa de Fall River, Massachusetts.

El propio día del crimen, el juicio mediático representó la incredulidad de una sociedad no podía concebir un acto tan violento y sanguinario por parte de una mujer cristiana de la alta sociedad. Para no hacer spoilers, evitaremos remitirnos a cómo concluyeron los acontecimientos reales, pero más de 130 años después, el caso todavía sigue siendo de un estudio constante en la psicología forense y las ciencias de la criminología.

En el elenco, Ella Beatty encarna a Lizzie, mientras que Charlie Hunnam y Rebecca Hall son Andrew y Abby Borden. Tras ellos, Vicky Krieps hace el papel de la sirvienta Maggie y Billie Lourd hace el papel de Emma, la hermana mayor de la protagonista.

¿Habrá más temporadas de ‘Monstruo’?

Netflix todavía no ha confirmado una quinta temporada de Monstruo, pero existen varios casos a explorar en el punto de mira, como el de Richard Ramirez, John Wayne Gacy o Ed Kemper.