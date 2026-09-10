Carmen Lomana reaparece tras desmayarse en un rodaje: «Me podría haber muerto»

Para Carmen Lomana, la vuelta a la rutina tras el verano ha llegado acompañada de un inesperado susto de salud. Todo ocurrió durante uno de sus primeros compromisos profesionales de la nueva temporada, cuando la socialité sufrió un desmayo en pleno rodaje y terminó desplomándose en el suelo. Fueron Xavi Martínez y María Lama, sus compañeros del programa radiofónico Las Mañanas de Kiss FM, los encargados de sacar a la luz lo sucedido y, horas más tarde, ha sido la propia Carmen quien ha reaparecido ante las cámaras para explicar lo que ocurrió y desvelar cómo se encuentra tras este preocupante episodio.

«Estoy bien ya, pero me podría haber muerto», comenzaba a contar durante la presentación de la nueva colección de Dolores Promesas x Duyas en Madrid. «Me pusieron a grabar el lunes, que era un día espantoso de calor, a las tres de la tarde, en Cibeles. Sin un árbol ni nada encima. Y así cuatro horas y media», añadía. Señalaba que llegó un punto en que reconoció al equipo que no se encontraba bien y que no podía más, pero este le insistió, motivándola y diciéndole que lo estaba haciendo muy bien. «Entonces no paré. Seguí y de repente, pum. Me desmayé», contaba.

«Yo no me enteré y, claro, enseguida todos los de la firma me atendieron y llamaron al SAMUR. Yo no me acuerdo de nada. Luego ya, cuando subí a la ambulancia, ahí es cuando abrí los ojos y pregunté que dónde estaba. Pero gracias al SAMUR de verdad. Me trataron de maravilla», manifestaba.

Para comprobar que todo está bien y que tan solo se trataba de un susto, Carmen Lomana fue trasladada rápidamente al Hospital Ruber Internacional de la capital, y fue allí donde los médicos le hicieron un chequeo exhaustivo. «Me dijeron que estaba deshidratada, con un golpe de calor horrible y muy mal. Yo soy hipertensa y me bajó la tensión bajo mínimos. Luego ya fui a mi casa. Ayer estaba un poco cansada, pero ya estoy bien», narraba.

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Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros también quisieron conocer su opinión acerca de algunos de los personajes que están a la orden del día, como es el caso de Juls Janeiro, a quien muchos consideran una estrella televisiva. Sin embargo, Carmen ha preferido no pronunciarse en exceso. «Mira, hace un frío… Yo me voy a ir a cenar. No quiero decir nada de ella», comenzaba a decir. Añadía que apenas la había podido ver y que se imaginaba que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento con ella. Aun así, antes de terminar, no dudaba en mostrarse cansada con este tipo de noticias. «¿Qué país no? ¿Es que no tenemos más familia que los Pantojos y todos estos? ¿No hay gente con otro estilo? Pero yo encantada, que le vaya bien y lo pase muy bien», concluía.