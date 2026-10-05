Quién es Emma Grede, la mente financiera tras la fortuna de las Kardashian

Quien no conoce a las Kardashian es porque ha vivido los últimos 20 años en completa desconexión tecnológica. El clan está compuesto por la matriarca Kris Jenner y sus cinco hijas. Todo comenzó en 2007 con Keeping Up with the Kardashians, el reality que ahora se encuentra en Disney+, y que lanzó a esta familia a la fama. Pero no se quedó ahí: apariciones con las estrellas del momento, invitaciones sociales, campañas magnéticas a través de las redes y otras muchas cosas desencadenaron un auténtico imperio millonario. Podría decirse que cada integrante tiene una carrera profesional destinada a bañarse en millones de dólares.

Su proyección para crear marca es, sin duda, un aval para que sus negocios triunfen, pero la mente económica tras el éxito empresarial de muchos de sus negocios tiene un mismo nombre. Hay quienes señalan al talento de Kris Jenner tras asumir el rol de mánager y arquitecta financiera, pero lo cierto es que quien maneja las finanzas de muchos de los negocios de la familia es una misma persona, otra mujer, eso sí: Emma Grede.

Ella no solo es la cabeza financiera tras las estrategias de la marca; en muchos casos posee una participación significativa de las acciones. Unas ponen la imagen, otras la estrategia. Y Grede es de las que sabe cómo manejarse en el segundo apartado con éxito.

¿Quién es Emma Grede?

Sus números facturan millones de dólares y su determinación ha sido fundamental para crear algunas de las marcas más rentables de la familia Kardashian. Misma fórmula, mismo éxito que ha llevado también a sus finanzas personales, con la fundación de Off Season, una línea de ropa deportiva que se asoció con el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año y que, además, es colaborador oficial con la NFL, NBA, la Fórmula 1 y la MLB; además de que forma parte del consejo de la Fundación Obama. Pero, ¿quién es ella realmente?

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Emma Grede nació en Inglaterra y la suya es una historia de superación. A los 16 años tuvo que abandonar la London College of Fashion por no poder pagar la matrícula. Lejos de rendirse, comenzó una ardua búsqueda de trabajo en todo tipo de empresas del mundo de la moda. Construyendo poco a poco una identidad dentro de la industria con un camino determinante e intenso, que en muchas ocasiones ha contado en su podcast Aspire o a través de sus libros. EL último: Empieza contigo misma: Una nueva visión para el trabajo y la vida, donde precisamente habla de esta faceta.

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Su conexión con las Kardashian comenzó en 2016, precisamente cuando ella y su marido, otra gran figura de los negocios dentro del mundo de la moda, comenzaron a trabajar con Khloé en su firma Good America. No llegó a esta familia como celebrity, sino como empresaria, con la idea de convertir su experiencia en moda y construcción de marcas en una alianza con Khloé que acabaría llevándola también a SKIMS.

¿En qué empresas del clan Kardashian está Emma Grede?

Pese a que cada hermana parece haber encontrado su pequeño nicho de mercado donde desempeñar su carrera económica, Grede parece haber encontrado su mayor afinidad con Khloé y Kim Kardashian y Kris Jenner. Cabe destacar el porqué, y es que Grede es una estratega clave en la industria de la moda, de ahí que no haya participado en el grande de la cosmética de Kylie o en la empresa licorera de Kendall.

Grede fue conocida por su papel como socia fundadora y directora de producto, junto a Kim Kardashian, de la marca de ropa íntima Skims. La idea de negocio de esta firma es sencilla: crear ropa interior femenina cómoda, para todo tipo de cuerpos. Al menos, esta fue su idea inicial, que con los años se ha ido extendiendo hasta haber lanzado su colección exclusiva junto a The North Face de nieve.

La compañía ha conseguido grandes cosas en lo que a cifras se refiere. La firma Skims proyectó y superó los 1.000 millones de dólares en ventas netas (facturación) durante el ejercicio 2025; consiguiendo que actualmente su valor en el mercado sea de 5.000 millones de dólares tras una ronda de financiación de 225 millones liderada por Goldman Sachs Alternatives.

Otra idea que presentó a Kim Kardashian, pero que terminó llevando a cabo con su hermana Khloé, es Good American. En esta empresa, Grede es la cofundadora y CEO de la marca. Crearon la firma en 2016 para crear un universo de prendas de moda con un claro mensaje: «El denim que ama tu cuerpo». Mal tampoco les ha salido el negocio, ya que la compañía facturó 33 millones de dólares en el curso pasado.

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El único negocio que tiene fuera de la moda con el clan Kardashian es junto a su matriarca, Kris Jenner. Ambas fundaron Safely, una marca dedicada a los productos de limpieza ecológicos para el hogar. Aunque no se conocen los datos de facturación de la empresa, sí que ha quedado registrado que este año la firma ha aumentado crecientemente el número de puntos físicos en los Estados Unidos.