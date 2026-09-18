La reacción de la familia Caño tras su vídeo viral: «Llevamos un mes riéndonos de todos los comentarios que llegan»

La red social X nos ha regalado momentos que son ya históricos en el mes de septiembre. Dicha red social no entiende normas y los memes continuos están a la orden del día. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en la familia Caño, tras publicar un vídeo familiar cantando el tema Dama y vagabundo, del grupo Bromas Aparte con la colaboración de Ana Mena.

La publicación ha tenido un éxito masivo en la red social de Elon Musk, con más de 30 millones de reproducciones en poco más de una semana. En ella se puede apreciar un grupo de unas 15 personas, entre familiares y amigos, cantando dicha canción con alegría y acompañada de palmas, guitarras y un cajón. La escena es tan adictiva que hasta el propio Gerard Piqué tuiteó que «este contenido tendría que ser de pago».

Tres integrantes del vídeo, en la cadena COPE

Tres hermanos (Javi, Miki y David) acudieron al plató radiofónico de La Tarde de COPE para explicar este fenómeno con Israel Remuñán y Javi Nieves. «Nos ha sorprendido muchísimo a todos la velocidad con la que de repente algo se puede hacer viral tan rápido», señaló uno de los hermanos sobre la viralidad del vídeo. «De hace tres días a hoy se nos ha cambiado un poco toda la película», añadió.

A pesar del enorme tirón de la publicación, los Caño mantienen la cabeza sobre los hombros. «Somos muy conscientes, vamos, de que esto es muy raro», apuntó Javi Caño, que es quien aparece tocando la guitarra.

Una semana de risas y cachondeo

En lugar de molestarse por las incesantes bromas y memes, siendo objetos de burlas al ser llamados «cayetanos» y «pijos», la familia ha encajado las críticas con naturalidad y humor. Y es que, en unos pocos segundos, podemos disfrutar de todo tipo de detalles: un padre que desconoce la canción pero se esfuerza por cantarla, un Miki Caño al grito de «a veces se me olvida», representando el clímax del vídeo, dos jóvenes abrazándose, una señora bailando al final…

«No me pises que llevo náuticos. O sea, nosotros llevamos un mes ya riéndonos con los comentarios», relató uno de los hermanos. Respecto a las críticas negativas de algunos usuarios, los hermanos no le dan más importancia. «Nosotros nos despertamos por las mañanas a reírnos juntos literalmente, sobre todo porque yo creo que no hay tanto como hater, sino persona muy ingeniosa que hace comentarios muy graciosos», explicó.

Pero lo que verdaderamente hace única y ha viralizado esta pieza audiovisual es la naturalidad, autenticidad y buen rollo que desprende. «Yo creo que justo la clave es la naturalidad, porque es que somos así en casa: es coger una guitarra, dos voces, un cajón y un piano y se lía parda», expuso uno de los hermanos. Una costumbre que es tradición todos los domingos. «Esto es muy común en casa. Los domingos hacemos vermú, nos ponemos con la guitarra, el cajón y el piano», aclaró.

Otros vídeos virales que nos ha regalado este mes

A la obra maestra que nos han brindado los hermanos Caño se han sumado otros dos momentazos en lo que anteriormente era Twitter. Tras la victoria por la mínima del Real Madrid ante el Inter de Milán en la primera jornada de Champions League, un aficionado madridista expresó su malestar a los micrófonos de El Desmarque con respecto a la actuación de Vinicius Junior. Cuando fue preguntado por si había pitado al futbolista, confirmó que sí, que traería a Haaland o a Julián Álvarez «de 9, para el Madrid» y culminó con una frase que se viralizó al instante: «No doy más declaraciones».

El otro vídeo viral de este mes tuvo lugar durante el Gran Premio de España en el circuito Madring. En el previo de la carrera, la cámara de la Formula One Management (FOM) enfocó, erróneamente, a un aficionado español pensando que era neozelandés y que apoyaba a Liam Lawson. Durante el frame, se puede ver al fan sosteniendo un cartel que rezaba «I travelled 19.854 km to see Liam Lawson #LL30» y, cuando se da cuenta de que la cámara le está enfocando, lo giró para que se leyera el mensaje «Perro Sánchez hijo puta». Un vídeo que no pasó por alto entre los usuarios de X y que reseña el pensamiento de muchos españoles.