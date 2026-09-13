Cientos de aficionados gritan «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en el GP de España de F1 en Madrid

Los aficionados que acudieron al Gran Premio de España de Fórmula 1 también dejaron muy clara su opinión sobre Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, que boicoteó este gran evento deportivo para nuestro país, recibió cánticos de todo tipo y otra vez se escuchó, como en otros tantos sitios, los gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Antes de que comenzara la carrera del Gran Premio de España de F1, el primero en el circuito de Madring, cientos de aficionados gritaron «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en la grada principal del circuito. El presidente del Gobierno fue muy criticado y más después de todos los intentos para que no saliera bien este GP de España que ha sido un éxito en la capital de España.

45 años después, la Fórmula 1 llegó a Madrid y lo hizo con un circuito semiurbano en la zona de Ifema, un trazado revolucionario que ha sido ya aplaudido por aficionados y pilotos de la F1. En tiempo récord, Madrid ha construido un circuito que ha albergado este GP de España que el Gobierno de la Nación boicoteó desde el inicio hasta el final.

Este mismo domingo, Pedro Sánchez no mandó a ningún ministro al Gran Premio de España en Madrid, cuando sí lo hace cuando la carrera es en Barcelona, en el circuito de Montmeló. Por supuesto, el presidente del Gobierno ni apareció en toda la semana por un Gran Premio que lleva el nombre de España. El Rey Felipe, por supuesto, sí estuvo, entendiendo el gran evento que se celebraba en Madrid.

Así, hubo cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en este circuito de Madring, que ha celebrado la primera edición de su historia con victoria de Antonelli. Además, otros aficionados llevaron pancartas contra el presidente del Gobierno, pero el que ha arrasado en las redes sociales fue el de un aficionado que encontró la fórmula perfecta para que su pancarta saliera en televisión.

‼️ Un aficionado de la F1 cuela en directo una pancarta insultando a Sánchez: «Perro Sánchez, hijo de puta». pic.twitter.com/vbPlgXIQN9 — okdiario.com (@okdiario) September 13, 2026

Este hincha engañó a la retransmisión oficial de la Fórmula 1 al llevar una pancarta en la que se leía que había hecho 19.854 kilómetros, desde Nueva Zelanda, para ver a Liam Lawson. Cuando le enfocaron, dio la vuelta a la pancarta y en ella se leía: «Perro Sánchez hijo de puta».