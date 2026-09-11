Tebas manda a Antiviolencia los gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en los estadios de España… y Andorra

La Liga de Tebas ha remitido al Comité Antiviolencia los gritos contra Pedro Sánchez en varios estadios de la liga española. El organismo que dirige el campeonato nacional ha recogido en los informes en los que estudia todos los cánticos que se escuchan en los campos de fútbol el mensaje «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Son seis estadios los que aparecen en el informe que recoge los insultos en las primeras cuatro jornadas de Liga. El Metropolitano (en el Atlético – Villarreal), el Coliseum (Getafe – Racing), Los Cármenes (Granada – Mallorca), La Rosaleda (Málaga – Levante), Martínez Valero (Elche – Real Sociedad) y… el Nou Estadi de Andorra.

Este último caso es curioso. También en Andorra se canta el «¡Pedro Sánchez, hijo de puta». En otro país también se canta. Cabe recordar que el Andorra, propiedad de Gerard Piqué, juega en el sistema de fútbol de España y está ahora en Segunda División, competición que está bajo el organigrama de la Liga.

«Aficionados locales, ubicados en el Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada, durante aproximadamente unos 5 segundos, el cántico ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’», recoge el informe de la Liga. Se da la curiosidad de que el presidente del Gobierno suele acudir a Andorra de vacaciones o de escapadas. Y allí tampoco es que sea muy querido.

Lo que hace la Liga de Tebas es remitir por escrito a la Comisión Antiviolencia -así como también al Comité de Competición de la RFEF- los cánticos que ellos consideran que «incitan a la violencia» o tienen un contenido «insultante o intolerante». Es el organismo el que decide qué incita a la violencia y qué es insultante.

Por ejemplo, los gritos de «¡hijo de puta!» a futbolistas o entrenadores rara vez son recogidos por los informes de la Liga. Sí que en algún informe de esta temporada, como el de la primera jornada, se recoge que hicieron ese cántico también contra Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, por parte de aficionados del Alavés. O contra los árbitros con la frase «árbitro valiente, valiente hijo de puta».

Así, en esta ocasión, y con el resumen de lo ocurrido en las primeras cuatro jornadas, la Liga va contra las aficiones de Atlético de Madrid, Getafe, Granada, Málaga, Elche y Andorra, equipos de Primera y Segunda División. Con ello, la Liga se centra en los gritos contra Pedro Sánchez, cada vez más notorios en los estadios de España, y, según descubre la Liga con sus ‘chivatos’ en los estadios, también en Andorra.

Cánticos de «puta España» en el Camp Nou y otros cuatro estadios

A su vez, la Liga también ha denunciado ante el Comité Antiviolencia los cánticos de «puta España» en cinco estadios de Primera División, entre ellos el Camp Nou. Además del campo del Barça, también figuran los de Osasuna (El Sadar), Real Sociedad (Anoeta), Athletic Club (San Mamés) y Alavés (Mendizorroza). En todos ellos se cantó «Puta España, puta Selección».