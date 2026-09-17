El Ferrari Enzo negro mate único en el mundo que vuelve a subasta tras una restauración de más de 110.000 euros

Hay coches exclusivos, coches difíciles de encontrar y después están aquellos que parecen concebidos para convertirse en piezas de colección desde el mismo momento en que abandonan la fábrica. Es el caso de este Ferrari Enzo de 2004, una unidad prácticamente irrepetible por un detalle que se aprecia a simple vista: su carrocería está acabada en Nero Opaco, un negro mate que Ferrari aplicó de fábrica únicamente a este ejemplar. Encargado por un miembro de la familia real de Brunéi, el hiperdeportivo conserva además un kilometraje especialmente bajo y una historia ligada a algunos de los nombres más importantes del universo Ferrari. Ahora vuelve al mercado a través de RM Sotheby’s, con una nueva oportunidad para hacerse con una de las unidades más singulares del Enzo.

Un Ferrari Enzo que no se parece a los demás

Cuando Ferrari presentó el Enzo en 2002, el modelo estaba destinado a ocupar un lugar muy especial dentro de la historia de la marca. Diseñado por Pininfarina bajo la dirección de Ken Okuyama, era el sucesor espiritual de los 288 GTO, F40 y F50 y representaba la interpretación más extrema de un Ferrari de carretera de su época. Se fabricaron 399 unidades, a las que se sumó un ejemplar adicional destinado al Vaticano.

La mayoría de los Enzo salieron de Maranello vestidos en los colores más reconocibles de Ferrari, como Rosso Corsa, Giallo Modena o negro brillante. Este, sin embargo, juega en otra liga estética. Su carrocería luce el acabado Matte Nero Opaco, un tono negro mate que fue solicitado específicamente para esta unidad y que, según RM Sotheby’s, convierte al coche en el único Enzo entregado nuevo por la fábrica con esta terminación.

Un encargo de la familia real de Brunéi

La historia del coche comienza con un encargo muy particular. Fue solicitado por un miembro de la familia real de Brunéi y terminado por Ferrari en octubre de 2004. La configuración no se limitó a la pintura exterior: el interior también apuesta por el negro, acompañado por relojes con esferas rojas y unos asientos de mayores dimensiones.

Durante sus primeros años permaneció en la residencia londinense de la familia, donde llegó a circular ocasionalmente por zonas como Hampstead, Mayfair y Knightsbridge. Más tarde fue trasladado a la región de Asia-Pacífico, antes de regresar a Europa en 2022.

Más de 110.000 euros para devolverlo a su estado original

Precisamente en 2022 el Ferrari pasó por Carrozzeria Zanasi, el taller encargado de algunos de los trabajos más especiales de Ferrari, incluidos los relacionados con sus hiperdeportivos, la gama Icona y los programas Tailor Made.

La intervención supuso una factura superior a 110.000 euros e incluyó la sustitución de diferentes elementos, entre ellos mandos, pilotos delanteros y traseros y la luna posterior. También se repintó la carrocería utilizando de nuevo el característico Matte Nero Opaco, recuperando así el acabado original del coche.

Ese mismo año, Ferrari Classiche certificó el chasis, el motor, la caja de cambios y la carrocería originales. Un detalle especialmente relevante para un automóvil cuya condición de pieza única depende, precisamente, de conservar su configuración de fábrica.

Apenas 5.763 kilómetros

La exclusividad del color no es el único argumento que juega a favor de este Enzo. El cuentakilómetros marca únicamente 5.763 kilómetros, una cifra especialmente contenida para un automóvil fabricado hace más de dos décadas.

Además, en agosto de 2024 recibió trabajos mecánicos que incluyeron la sustitución del embrague, las dos bombas de combustible y la junta de la tapa de válvulas izquierda. Es decir, pese a su condición de pieza de colección, el coche ha continuado recibiendo mantenimiento para conservarlo en condiciones de uso.

Un V12 de 6,0 litros bajo la carrocería

Bajo ese espectacular acabado negro mate se encuentra uno de los elementos que hicieron del Enzo un icono: un V12 atmosférico de 6,0 litros, asociado a una potencia de 651 CV. El conjunto desarrolla 485 lb-pie de par y permite alcanzar los 100 km/h desde parado en alrededor de 3,3 segundos, mientras que su velocidad máxima se sitúa en torno a los 350 km/h.

La carrocería de fibra de carbono y la filosofía derivada de la competición completan un modelo que llevó a la carretera buena parte del conocimiento acumulado por Ferrari en la Fórmula 1 de aquella época.

De nuevo en el mercado

Ahora, este Enzo vuelve a despertar el interés del mercado de coleccionistas. RM Sotheby’s lo incorpora a su plataforma Sotheby’s Sealed, con la puja prevista entre el 23 y el 30 de septiembre de 2026. Por el momento, no se ha publicado una estimación previa de precio.

La unidad ya pasó anteriormente por las manos de RM Sotheby’s, que en 2022 la ofreció al mercado. Desde entonces, el coche ha permanecido en manos de su actual propietario, residente en Canadá. Su combinación de procedencia real, configuración única de fábrica, certificación Ferrari Classiche, restauración especializada y poco más de 5.700 kilómetros vuelve a situarlo entre los Ferrari contemporáneos más singulares que pueden cambiar de propietario.