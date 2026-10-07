Juls Janeiro endurece su guerra con Belén Esteban y avisa de una demanda: «A ver si cierra la boca ya»

La guerra entre Belén Esteban y la familia Janeiro sube varios grados y ya apunta directamente a los tribunales. Juls Janeiro ha roto su silencio para responder a las últimas informaciones sobre su vida privada y su supuesto enfrentamiento con Andrea Janeiro y lo ha hecho con un mensaje contundente dirigido a la colaboradora: «A ver si cierra la boca ya y deja de mentir». La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario asegura que se están revisando los vídeos porque, según sostiene, se han contado «mentiras» sobre ella y avisa de que podría llegar una «cartita de amor». Pero hay más: confirma que la demanda que preparan sus padres «está en preparación» y que la familia está dispuesta a ir «a por todas», un paso que podría terminar con el enfrentamiento en los tribunales.

Juls ha reaparecido ante los medios después de dos semanas sin salir prácticamente de casa y ha aprovechado el encuentro para responder a algunas de las informaciones que han circulado en los últimos días. Entre ellas, una supuesta aparición televisiva en la que habría hablado de su distanciamiento con una persona a la que ella misma se refiere como «anónima». Su respuesta ha sido tajante: «Que yo no sabía que tenía un doble. Qué casualidad que es otra mentira más», ha ironizado, asegurando que lleva «dos semanas metida» en su casa y que, por tanto, no podría haber protagonizado la escena de la que se estaba hablando. «Aquí no paramos de hablar sin saber y de mentir. Yo no sé qué fuente tendrá esta señora. Pero vamos, telita», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por juls janeiro (@julsjaneiro)

La hija de Jesulín no se ha quedado ahí y ha lanzado el aviso más contundente de toda su intervención. «Se están mirando los vídeos, porque como he dicho, son mentiras. Igual le llega una cartita de amor, de mi parte. A ver si cierra la boca ya y deja de mentir. Porque telita», ha asegurado. Preguntada directamente por esa particular «cartita de amor», Juls ha confirmado que se refiere a las acciones legales que están preparando sus padres: «Sé que está en preparación. Se está cocinando», ha explicado, aunque reconoce que desconoce cuándo llegará. La joven incluso da por hecho que el conflicto podría acabar con varios miembros de la familia frente a frente en un juzgado. Cuando le preguntan si el cara a cara llegará por la vía judicial responde «seguramente» y, al ser cuestionada sobre si van «con todo y a por todas», sentencia: «Como debería de haber sido hace muchos años, pienso yo».

La propia Juls ha bromeado incluso con la posibilidad de que su padre tenga que comparecer ante los tribunales. Ante la pregunta de si será allí donde se vea a Jesulín, ha respondido con una sonrisa y un gesto de complicidad: «Aaamigo». Sobre si Andrea Janeiro tendría que acudir, se ha desmarcado entre risas: «No lo sé. No lo sé. Yo es que ahí ya no. ¿Soy yo abogada? No». Una respuesta con la que deja claro que no quiere entrar en detalles sobre quién tendrá que declarar o comparecer y que, según sus propias palabras, serán sus padres quienes se encarguen de la batalla legal.

La tensión entre ambas familias viene de lejos, pero alcanzó una nueva dimensión después de la entrevista que Belén Esteban concedió a De Viernes el pasado 2 de octubre. La colaboradora habló entonces de la relación entre su hija, Andrea Janeiro, y Juls y aseguró que ambas llevaban varios años sin hablarse. Belén reconoció que la situación le daba pena y llegó a tender públicamente la mano a la hija de Jesulín, aunque evitó explicar en aquel momento cuáles habían sido los motivos que habían provocado el distanciamiento. Sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre una relación familiar que llevaba años desarrollándose lejos de los medios y abrieron la puerta a que comenzaran a circular nuevas versiones sobre lo ocurrido.

Días después, la periodista Marta Riesco desveló en televisión el supuesto origen de la ruptura entre las dos hermanas, situándolo en 2024 y relacionándolo con una información publicada sobre Juls Janeiro y su entonces relación con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia. Según la versión ofrecida por Riesco, Juls habría descubierto con sorpresa que su relación con Pietro aparecía en la portada de la revista Lecturas pese a que, siempre según este relato, la pareja llevaba ya más de un año separada. La publicación habría molestado especialmente a la hija de Jesulín porque, de acuerdo con esta versión, se trataba de una información que ella había compartido con un círculo muy reducido de personas.

A partir de ahí, siempre según la versión de Riesco, Juls habría elaborado una lista con las personas que conocían la información y habría llegado a sospechar que la filtración podía haber partido de su entorno familiar. La periodista aseguró que Juls habría contado la información a su hermana Andrea, que esta se la habría trasladado a su madre y que Belén, a su vez, tendría relación con Luis Pliego, director de Lecturas. La consecuencia habría sido el progresivo distanciamiento entre las hermanas, aunque se trata de una versión de los hechos que Juls cuestiona ahora públicamente al asegurar que se han contado «mentiras» sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por juls janeiro (@julsjaneiro)

En paralelo a esta guerra, Juls ha querido zanjar otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa durante estos días: su independencia económica. Cansada de las preguntas sobre quién paga sus bolsos, su coche o su vivienda, la joven ha defendido públicamente que todo lo que tiene se lo ha pagado ella misma. «El bolso me lo he pagado yo, el coche me lo he pagado yo, mi parte de la casa me la he pagado yo y le estoy pagando a mi padre su parte. ¿Qué más queréis saber? Las tetas me las he pagado yo también», ha respondido. Juls asegura que lleva trabajando desde los 20 años y que comenzó en una discoteca precisamente para no tener que pedir dinero a sus padres: «Para no tenerle que pedir nada a mis padres. Punto final».

La hija de Jesulín también ha querido dejar claro que mantiene una buena relación con su tía Carmen Janeiro y con su abuela, pese a las especulaciones que han surgido alrededor de la familia. Y, fiel a su sentido del humor, ha respondido con ironía cuando le han preguntado por el supuesto «topo» de Ambiciones y por si sospechan de algún familiar como posible filtrador de información. «En Ambiciones hay toro, vaca, gallina, gallo, cochino, perro, gato. ¿Topos? Hasta el día de hoy no sé. Ranas también he visto yo. Muchos bichos, también. ¿Topos? No sé, seguro estarán metidos por ahí debajo de la tierra», ha bromeado.

Juls insiste en que en su familia están tranquilos porque, en sus palabras, «quien no tiene nada que ocultar vive tranquilo», y pone como ejemplo la actitud de su padre ante todo lo que se está contando. La joven ha asegurado además que tiene preparada alguna sorpresa que todavía no puede revelar y ha vuelto a dejar claro que, aunque reconoce que le gusta hablar, en esta ocasión no puede contar más. Lo que sí ha contado es suficiente para elevar todavía más la tensión: Juls ya no habla únicamente de responder a Belén Esteban públicamente, sino de una posible batalla judicial que, según confirma, sus padres llevan tiempo preparando.