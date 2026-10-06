El origen del distanciamiento entre Andrea y Juls Janeiro: un noviazgo con el hermano de Carlo Costanzia que terminó en la prensa

A pesar de que Juls Janeiro ha expresado en repetidas ocasiones que tiene un cariño muy especial a su hermana Andrea (nacida fruto de la relación sentimental de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique), lo cierto es que parece que hay una versión contradictoria. La apodada como La Patrona desveló en ¡De viernes! que su hija y Juls llevaban tres años sin hablarse y, aunque los colaboradores del programa le preguntaron por el motivo que habría detrás de este distanciamiento, Belén prefirió no responder. Sin embargo, este lunes, la razón por la que las dos hermanas habrían decidido tomar caminos por separado ha salido a la luz de la mano de Marta Riesco.

Desde el plató de El Sótano, la periodista ha señalado que su relación saltó por los aires después de la portada en la que se informaba que Pietro Costanzia (hermano de Carlo Costanzia) podría tener algo más que una amistad con Juls. «En 2023, Julia Janeiro y Pietro Costanzia mantienen una relación sentimental. En 2024 detienen a Pietro y Lecturas saca en portada este noviazgo oculto. Esto es un bombazo en el mundo del corazón, que estos dos clanes se hayan juntado, y María José Campanario y Jesulín hacen un comunicado donde reiteran que su hija es anónima», comenzaba a contar Riesco.

RIEXCLUSIVA: Marta desvela el motivo por el que las hermanas Janeiro estarían distanciadas.

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En 2023, Andrea y Juls se llevaban bien y tenían contacto. Tanto es así, que esta última no dudó en compartir con su hermana lo emocionada que estaba por su romance con Pietro. «La joven le cuenta a su entorno más próximo que está enamorada del italiano. Entre esas personas, se lo cuenta a Andrea. Pero bien, en 2024, detienen a Pietro y, aunque Juls ya no está con él por aquel entonces, contra todo pronóstico sale a la luz su pasado romance», explica la colaboradora. Es entonces cuando la segunda hija de Jesulín empieza a pensar quién podría ser la persona que le ha traicionado y, tras largas reflexiones, comienza a tener una sospecha clara.

«Presuntamente, según la versión de Juls Janeiro, sospecha que la persona que ha filtrado la información y que ha dado datos de toda su relación con Pietro es Belén Esteban», señala Riesco. Y es en este croquis cuando aparece Andrea Janeiro. «Juls no se lo contó a Belén, pero la persona que está en el medio es Andrea, la cual podría haber hablado largo y tendido con su madre sobre el tema», comentaba.

Pero lo más fuerte viene después, cuando Jesulín se enteró de la polémica que existía entre sus hijas. «Jesulín se entera de todo y presuntamente llama a la otra parte. Y cuando tiene que tomar partido, decide creer a Julia Janeiro», concluía Marta Riesco. Por ahora, Belén Esteban no se ha pronunciado al respecto y, a juzgar por su habitual actitud, continuará siendo así, ya que siempre ha priorizado respetar el anonimato de su hija Andrea.