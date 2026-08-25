Belén Esteban y Juls Janeiro, enfrentadas pero con una línea roja en común que tiene nombre y apellidos: Andrea Janeiro

Belén Esteban ha roto su silencio y ha respondido de manera contundente a las acusaciones que le ha lanzado Juls Janeiro durante las últimas semanas. Lo ha hecho justo después de pasar unos días de descanso en Tenerife, asegurando que «no iba a entrar en ninguna guerra» y que, a pesar de todo, «estaba tranquila». Además, aclaraba que ella solo dijo que su hija no era ninguna nepo baby, dejando entrever que fue la propia Juls la que se dio por aludida. Pero no solo eso, y es que también dio un paso al frente y contestó a los que decían que en 27 años solo se había conocido su versión de la historia que vivió con Jesulín, pero que no era la única. «Contar la otra historia. Os animo. Yo sé por dónde van, pero no tienen cojo**s a contarlo», sentenciaba.

Tras las esperadas palabras de la de Paracuellos, ha sido el turno de la hija de Jesulín de Ubrique, quien no ha tenido problema en atender otra vez a la prensa y defenderse de nuevo. «Yo de las personas que me lo han hecho pasar tan mal de pequeña es que no me aportan nada», señalaba. Afirmaba que se mantenía en lo que dijo en un principio y que «ella lo único que decía era que había dos versiones de la historia y que solo se había escuchado una».

No obstante, en esta ocasión, Juls ha confesado que si ella no cuenta su versión de las cosas es solo por un motivo: el respeto que le debe a su hermana Andrea. En ese momento, los reporteros le preguntaban sobre la actual relación que mantiene con la misma y era entonces cuando, por primera vez en varias semanas, coincidía plenamente con Belén. «No voy a hablar de personas anónimas, de verdad ,de corazón. Porque es su decisión y es completamente respetable. Al igual que cuando yo cumplí 18 años y no quise ser personaje público. Entonces no me preguntéis más por ella, porque no voy a hablar. Hasta el día que yo me muera, yo a ella la voy a respetar en todas sus decisiones», concluía.

El discurso de Juls es prácticamente igual al que siempre ha llevado por bandera Belén Esteban. Y es que su hija es anónima y no se puede hablar de ella. De hecho, durante sus últimas declaraciones públicas, lo ha vuelto a dejar claro. «Yo soy la única que puede hablar porque estoy autorizada por mi hija. Y estoy muy bien aconsejada por mi equipo de abogados. Entonces, yo cuando hablo, hablo y sé por qué lo digo», sentenciaba.

De esta manera, aunque Belén Esteban y Juls Janeiro se encuentran más enfrentadas que nunca y mantienen posturas completamente opuestas sobre una historia que vuelve a estar de plena actualidad, hay algo en lo que ambas parecen estar de acuerdo: Andrea Janeiro está al margen de cualquier polémica. Un inesperado punto en común en mitad de una guerra que, por el momento, continúa acaparando titulares.