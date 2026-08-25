Belén Esteban responde a Juls y reta a los Janeiro: «Que cuenten la otra versión de la historia»

Belén Esteban ha dicho basta. Después de varias semanas en las que Julia Janeiro no ha parado de lanzarle públicamente alguna que otra pulla, la apodada como La princesa del pueblo ha roto su silencio y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho sin ningún tipo de filtro. Todo ha ocurrido a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, donde le esperaban multitud de medios que, como no podía ser de otra manera, querían conocer de primera mano lo que opina sobre la polémica que le ha situado en el centro de la diana durante los últimos días.

«Yo estoy bien. Estoy muy tranquila. No me ha sorprendido para nada. Entiendo que todo el mundo hable y que todo el mundo quiera trabajar. Están en su derecho», comenzaba a decir. Añadía que, a pesar de que Juls lo había utilizado para atacarla, ella estaba encantada de ser un meme televisivo. «Yo no voy a hablar de Julia. No voy a hacer una guerra. Además, me parece muy graciosa, en el buen sentido de la palabra. Juventud, divino tesoro», señalaba entre risas.

Aprovechando su intervención con los medios, Belén aseguraba que Julia sí había estado en su casa, pero que no lo hizo con Jesulín. «Y no voy a hablar más porque le he prometido a mi marido que me iba a callar. Y creo que estoy hablando demasiado», decía.

En cuanto al texto que publicó en Instagram hablando de las nepo baby, Belén ha querido explicar que lo único que quería decir era que su hija no pertenecía a ese grupo de personas. Aun así, consideraba que no era ninguna falta de respeto llamar a alguien nepo baby. «¿Yo he dicho alguna mentira? Ella se ha dado por aludida. Julia lo es y mucha gente más. Lo es hasta Terelu, aunque tiene una gran carrera profesional», sentenciaba.

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En los últimos días, han cobrado una gran fuerza los rumores de que Belén Esteban podría regresar a la televisión más pronto que tarde. Unas especulaciones a las que la de Paracuellos también ha querido contestar. «Yo solo digo que me han llamado de revistas y que he dicho que no», aclaraba. Además, destacaba que a día de hoy se dedicaba a sus redes sociales y que había regresado a Madrid de manera fugaz para realizar una campaña publicitaria que le hacía especial ilusión.

Sobre las palabras que había tenido Beatriz Trapote hacia ella, denunciando que se fue de televisión por su culpa, Belén ha respondido con una simple frase: «¿Yo era Paolo Vasile o directora de programas?». Pero antes de terminar, lanzaba unas contundentes palabras que podrían abrir una guerra que lleva abierta casi tres décadas. «Llevamos 27 años con mi historia. Ellas están diciendo que hay otra historia. Contar la otra historia. Os animo. Yo sé por dónde van, pero no tienen cojones a controlarlo», concluía.